Производство на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге сократилось на 10%

Такое сокращение объемов в компании связывают с неизбежными процессами наладки нового оборудования, которое потребовалось для запуска новых моделей. Так, в начале августа с конвейера завода начал сходить долгожданный кроссовер Creta — для этого было установлено 55 новых промышленных роботов, а также существенно модернизирована линия сборки шасси. Предприятие уже выпустило более 23 000 таких машин.

Очевидным лидером южнокорейского бренда на российском рынке остается Solaris. С 2011 года автомобиль неизменно занимает первое место по объему реализации среди всех иномарок, продаваемых на территории России. С начала нынешнего года на питерском заводе было изготовлено более 88 000 популярных машин.

Российский завод Hyundai продолжает развивать экспортное направление. За этот год за границу было отправлено более 6700 автомобилей. Первое место по объемам поставок заняли страны Ближнего Востока, а суммарный объем экспорта в Египет, Тунис и Ливан превысил 3000 единиц. В третьем квартале 2016 года завод начал также отгружать автомобили в Грузию.

Всего с начала работы питерского предприятия было выпущено 1,2 млн. машин, а в следующем году компания намерена произвести здесь 220 000 единиц.