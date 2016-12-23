Пять советов, как сбить цену при покупке автомобиля

Ориентируясь на выбранную вами конфигурацию, установите сами для себя максимальный уровень цены, которую вы согласны заплатить. Имейте в виду, что конкретно такого автомобиля может не оказаться в салоне, и вам предложат похожую комплектацию. При этом любой дилер попытается вас раскрутить на дополнительные траты уже после того, как вы обсудите желаемую версию машины и ее прайс — например, предложить «просто необходимые» вам опции, не вошедшие в оговоренный список. Заранее установленные рамки помогут вам устоять перед ушлым продавцом, превосходно натренированным на разводку покупателя.

Тщательно рассчитайте время покупки. Есть периоды, в которые вам никак не удастся выиграть, поскольку дилер будет упорно держать максимальные расценки. А есть дни, когда вы сможете вить из продавца веревки. Как правило, они выпадают на конец отчетного периода — месяца, квартала или года — когда дилеры, не щадя живота своего, сражаются с представительствами марки за квоты и размер маржи. Даже если вы не подгадали точно под эти сроки, не расстраивайтесь и не подавайте виду, что машина вам нужна прямо позарез. В разговоре с продавцом скажите, что готовы подождать более привлекательных условий, оставьте свой телефон с тем, чтобы сотрудник автосалона перезвонил вам, когда таковые условия появятся. Так вы сможете сэкономить весьма ощутимо — причем в дополнение к объявленным во всеуслышание скидкам, спецпредложениям и сезонным акциям.