Пять советов, как сбить цену при покупке автомобиля

Фото: www.newcarcanada.ca
У каждой проблемы есть две стороны, и покупка автомобиля — не исключение. Хорошая сторона — то, что в современном мире информацию можно найти по любому вопросу, а плохая — что этой информации слишком много. Поэтому надо концентрироваться на самом главном.

Эдуард Раскин

Прежде всего, мы принимаем как стартовое условие, что вы уже выбрали марку своего будущего автомобиля и его модель. И снедает вас единственное желание заплатить за него как можно меньше.

Теперь главное — не впасть в эйфорию по поводу того, какой вы опытный покупатель, и осознать, что у каждой модели есть масса модификаций, комплектаций и дополнительных опций. Вот с этим-то и нужно обязательно разобраться. Определите оптимальный для себя набор — тип двигателя и коробки передач, а также отделите девайсы, без которых вам будет некомфортно пользоваться автомобилем, от явно лишних и ненужных.

Фото: www.carnewschina.com

Ориентируясь на выбранную вами конфигурацию, установите сами для себя максимальный уровень цены, которую вы согласны заплатить. Имейте в виду, что конкретно такого автомобиля может не оказаться в салоне, и вам предложат похожую комплектацию. При этом любой дилер попытается вас раскрутить на дополнительные траты уже после того, как вы обсудите желаемую версию машины и ее прайс — например, предложить «просто необходимые» вам опции, не вошедшие в оговоренный список. Заранее установленные рамки помогут вам устоять перед ушлым продавцом, превосходно натренированным на разводку покупателя.

Тщательно рассчитайте время покупки. Есть периоды, в которые вам никак не удастся выиграть, поскольку дилер будет упорно держать максимальные расценки. А есть дни, когда вы сможете вить из продавца веревки. Как правило, они выпадают на конец отчетного периода — месяца, квартала или года — когда дилеры, не щадя живота своего, сражаются с представительствами марки за квоты и размер маржи. Даже если вы не подгадали точно под эти сроки, не расстраивайтесь и не подавайте виду, что машина вам нужна прямо позарез. В разговоре с продавцом скажите, что готовы подождать более привлекательных условий, оставьте свой телефон с тем, чтобы сотрудник автосалона перезвонил вам, когда таковые условия появятся. Так вы сможете сэкономить весьма ощутимо — причем в дополнение к объявленным во всеуслышание скидкам, спецпредложениям и сезонным акциям.

Фото: ru.pinterest.com

Заставьте дилеров конкурировать между собой. Для этого придется помотаться по салонам, но затраченное время окупится сторицей. Не стесняйтесь показывать реальные предложения, которые вы получили в одном автосалоне представителям другого. В большинстве случаев цену, уже данную вам, постараются перебить, предложить более выгодные варианты кредитования или пообещать в качестве подарка какие-то пакеты опций.

Ну и напоследок еще один совет. Если вы одновременно сдаете свою старую машину в trade-in, то не пытайтесь объединить в один раунд торги по продаже и по покупке. Мухи — отдельно, котлеты — отдельно. Сначала получите приемлемую цену за «старушку», а потом приступайте к переговорам о новой машине. В противном случае вы попадетесь на удочку мнимой выгоды, когда вам предложат «сладкую» цену на покупку и сильно «опустят» выплату по trade-in. Конечно, лучше вообще разговаривать не с дилером-посредником, а с прямым покупателем. Но это потребует куда больше времени и нервов, хотя и принесет больше денег.

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23 декабря 2016
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