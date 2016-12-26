Ravon R2 стал лидером продаж в своем классе

Узбекский малыш, которого начались в нашей стране минувшей весной, на самом деле представляет собой слегка подретушированный Chevrolet Spark, получивший к тому же более мощный двигатель в 86 л.с. Второе место по данным агентства «Автостат» в классе городских малолитражек занимает KIA Picanto, разошедшийся тиражом в 91 экземпляров, что на 20,2% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Тройку лидеров замыкает Daewoo Matiz, объем продаж которого сократился на 8,1% и составил всего 68 штук.

В пятерку самых популярных автомобилей А-класса по итогам ноября попадают также Smart Fortwo, который купил 61 человек, и Smart Forfour, привлекший 57 покупателей.

Общий объем продаж машин этого сегмента в ноябре на 119,4% превысил результат прошлого года и достиг 474 экземпляров. Однако если оценивать рынок этих автомобилей за 11 месяцев, то он немного сжался — до 3451 штук. Спад составил 4,23%.