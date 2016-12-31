Какими автомобили LADA станут в ближайшем будущем

По итогам конкурса «Sketch Fighter LADA-2016» жюри, в которое входили специалисты вазовской студии дизайна, отобрало 15 лучших авторских работ, намекающих на то, как могут выглядеть тольяттинские модели в будущем.

Кстати сказать, лидеров в этом конкурсе определяли лично главный дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин и руководитель московской студии LADA Design Рафаэль Линари. Абсолютным победителем был признан Рикардо Гусман.

Техническим заданием для четырех финалистов, которым выпал шанс повлиять на внешний облик последующих изделий Волжского автозавода, стал проект гоночного автомобиля «LADA» для участия в марафоне Москва-Пекин в 2025 году.