Volkswagen приостанавливает производство седана Passat

Как рассказал представитель компании, вынужденная пауза в производстве «Пассата» связана с серьезным падением спроса на модель в Великобритании, Турции и России. Завод в Эмдене, где трудятся 9000 человек, пока будет закрыт на восемь дней, начиная с 25 января по 3 февраля, и дополнительно 20 февраля. Впрочем, он не исключил, что остановка может продлиться вплоть до середины апреля — окончательное решение еще не принято.

Не совсем понятно, правда, о каком спаде в России говорит представитель VAG, поскольку по данным Ассоциации европейского бизнеса продажи модели Passat в нашей стране выросли в 2016 году на 132% по сравнению с 2015-м.

Напомним, несколько месяцев назад немецкий производитель объявил о прекращении производства Passat СС, на смену которому должна прийти новая модель.