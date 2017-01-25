На что уйдут 30 млрд. рублей, выделенных правительством на «Безопасные дороги»

Фото Коми Ньюс
Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому 34 субъекта федерации получат 30 млрд. рублей межбюджетных трансфертов на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Эти деньги пойдут главным образом на ремонт и реконструкцию наших направлений. Но несмотря на кажущуюся внушительность суммы, в порядок — и это в лучшем случае — приведут не более 862 километров трасс.

Михаил Ростарчук

Напомним, что эти межбюджетные трансферты выделены в рамках приоритетного правительственного проекта «Безопасные и качественные дороги», паспорт которого был утвержден по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года.

И при утверждении этого проекта премьер-министр страны подчеркнул, что в данном случае речь идет о «приведении в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 000 человек — именно там дорожная сеть в наибольшей степени страдает — и сокращении количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий». И все бы хорошо, но даже самые примерные подсчеты показывают, что в «большинстве городов с населением свыше 500 000 человек» дороги как были плохими, так таковыми и останутся. Впрочем, судите сами.

В России цена капитального ремонта одного километра дороги варьируется в диапазоне от 530 000 до 600 000 долларов. И если разделить выделенные 30 млрд. на эту сумму, то получится, что в божеский вид приведут всего 862 км улиц и трасс. Между тем, в стране насчитывается около 40 населенных пунктов, подходящих под определенные премьер-министром рамки. То есть в каждом городе починят в лучшем случае около 20 км улично-дорожной сети. А на самом деле — и того меньше. Во-первых потому, что в дорожной отрасли царят, как метко заметил экономист Никита Кричевский, «повальное воровство и коррупция». А во-вторых, деньги между регионами будут распределены по-разному — одни получат по 1,8 млрд., а другие — по 625 млн. рублей.

И еще совершенно непонятно, как быть городкам с населением менее полумиллиона жителей с их совершенно нищенскими бюджетами и повально раздолбанными улицами. А ведь таких поселений куда больше — 1061.

ремонт, дорога
25 января 2017
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