На что уйдут 30 млрд. рублей, выделенных правительством на «Безопасные дороги»

Напомним, что эти межбюджетные трансферты выделены в рамках приоритетного правительственного проекта «Безопасные и качественные дороги», паспорт которого был утвержден по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года.

И при утверждении этого проекта премьер-министр страны подчеркнул, что в данном случае речь идет о «приведении в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 000 человек — именно там дорожная сеть в наибольшей степени страдает — и сокращении количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий». И все бы хорошо, но даже самые примерные подсчеты показывают, что в «большинстве городов с населением свыше 500 000 человек» дороги как были плохими, так таковыми и останутся. Впрочем, судите сами.

В России цена капитального ремонта одного километра дороги варьируется в диапазоне от 530 000 до 600 000 долларов. И если разделить выделенные 30 млрд. на эту сумму, то получится, что в божеский вид приведут всего 862 км улиц и трасс. Между тем, в стране насчитывается около 40 населенных пунктов, подходящих под определенные премьер-министром рамки. То есть в каждом городе починят в лучшем случае около 20 км улично-дорожной сети. А на самом деле — и того меньше. Во-первых потому, что в дорожной отрасли царят, как метко заметил экономист Никита Кричевский, «повальное воровство и коррупция». А во-вторых, деньги между регионами будут распределены по-разному — одни получат по 1,8 млрд., а другие — по 625 млн. рублей.

И еще совершенно непонятно, как быть городкам с населением менее полумиллиона жителей с их совершенно нищенскими бюджетами и повально раздолбанными улицами. А ведь таких поселений куда больше — 1061.