«Нива Шевроле» с пробегом — компактный кроссовер по сверхвыгодной цене

На этом фоне обнадеживает вторичный рынок автомобилей. В ноябре прошлого года на российском рынке легковых авто с пробегом было продано 447,3 тыс. единиц, что на 11,6% превышает ноябрьские показатели 2015 года. Как городские жители, так и жители пригородов особое внимание уделяют б/у машинам с повышенной проходимостью. При этом предпочитают более надежные и выносливые иномарки или сопоставимую с ними по качественным характеристикам отечественную технику. Многие автолюбители вместо стопроцентно местной новой «Лады Веста» решают купить наполовину итальянку б/у «Ниву Шевроле». По данным портала «Автопоиск», продажа «Нивы Шевроле» с пробегом осуществляется в ценовом диапазоне 100−600 тыс. рублей.

Ценовые особенности отечественных внедорожников

На основе предложений портала «Автопоиск» в Питере, можно сделать такие выводы:

•Самой дешевой является «Нива Шевроле» с 200 тысячами километров пробега 2004 г. выпуска.

•Модели с километражем до 100 тыс. км (2004−2007 г. выпуска) продаются от 100 тыс. рублей.

•Дороже всего оцениваются варианты 2016 г. с пробегом до 10 тыс. км: такие решения предлагаются за 550−650 тыс. рублей.

•Автомобили с полным приводом составляют 97% всех предложений, их стоимость стартует от 120 тыс. рублей. Переднеприводных машин представлено всего 1,46%, их можно купить за 270−330 тыс. руб.

По информации агентства «Автостат», в 2016 г. 18% автомобилей Niva Сhevrolet было реализовано в рамках корпоративной программы. То есть, внедорожник привлекает не только частных лиц, но и корпоративных клиентов: сырьевые, лизинговые, транспортные компании и силовые структуры. Причина этого — в бюджетной ценовой политике компании и отличных рабочих параметров машины.

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