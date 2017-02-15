Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross покажут в Женеве

Они лишь напоминают, что название Eclipse происходит от популярной модели в кузове купе, продаваемой в США начиная с 1989 года. Вторая часть названия — приставка Cross — является составной частью слова кроссовер. А дальше идет по азиатски цветистое описание. Нет, по-прежнему не модели, а его названия:

— Eclipse, — пишет производитель, — слово известное во всем мире, обозначающее редкое природное явление — солнечное затмение. Сочетая в себе стильные линии кузова купе и свободолюбивый характер автомобилей сегмента SUV, красивые и динамичные формы модели Eclipse Cross вызывают неподдельные эмоции, которые можно сравнить с восхищением при наблюдении бриллиантового свечения во время солнечного затмения. Глубокий насыщенный красный цвет, который был специально разработан для данной модели, также находит свое отражение в название модели, вызывая яркие переживания от увиденного во время полного солнечного затмения…

Звучит, согласитесь, вкусно. Вот если бы машина еще и ехала столь же замечательно… Но даже российское представительство марки отказалось сообщить самые общие сведения о грядущей новинке. Заметив лишь, что это будет не реинкарнация не очень везучего ASX, а совершенно новая модель.