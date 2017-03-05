Isuzu увеличит производство в России на 30%

Компания «Исузу Рус» объявила о планах увеличить объем сборки своих грузовых моделей на 30% по сравнению с прошлым годом. Заметим, что за 2016 год ульяновский завод «Исузу Рус» выпустил 2322 грузовых автомобиля. А, а производственном плане на 2017 год говорится более чем о 3000 собранных машин. Кроме того, в 2017 году компания планирует расширить свой модельный ряд на российском рынке за счет вывода на него новой полноприводной модели на шасси Isuzu NMS85, а также авто с газовым двигателем на шасси Isuzu NPR82/CNG. Помимо того, в 2017 году ожидается запуск новой линейки тяжелых грузовых автомобилей Isuzu серий «С» и «Е» грузоподъемностью от 30 тонн. Напомним, цех по сборке моделей Isuzu был открыт на территории Ульяновского автозавода «УАЗ» в мае 2012 года совместно с компанией «Соллерс». На данный момент предприятие выпускает мало- и среднетоннажные коммерческие авто грузоподъемностью от 5 до 18 тонн.