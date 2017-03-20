Как перестать слепить встречный транспорт на ночной дороге

Фары Hella Multibeam LED воплощают идею так называемого трехслойного пиксельного света. Каждая фара оснащена 84 светодиодами, расположенными в три ряда, каждый из которых управляется бортовой электроникой индивидуально. Благодаря этому, можно создавать очень точное распределение дальнего или ближнего света без использования механических приводов. Компьютер, управляющий фарами, умеет за доли секунды выборочно затемнять те освещенные участки, в которые попадает встречный автомобиль, исключая ослепление его водителя.

Помимо практической пользы с точки зрения дорожной безопасности, светодиодные фары участвуют и в создании оригинального дизайна Mercedes-Benz. В частности, они формируют световые полоски, продолжающие линии кузова автомобиля, в виде сигналов поворота, дневных ходовых огней и «габаритов». За создание этой светодиодной конструкции компания Hella получила премию «Daimler Supplier Award 2016» в категории «Качество».