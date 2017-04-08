Toyota покажет новую Camry через две недели

Стало известно, что японский автопроизводитель запланировал официальный дебют своих двух новых моделей на Шанхайском автосалоне, который состоится в двадцатых числах апреля. Официальная информация о машинах держится в секрете. В преддверии премьеры Toyota ограничилась лишь выпуском некого фото, на котором изображены части двух машин, судя по всему кроссовера и седана. Аббревиатура «TNGA» на картинке намекает на то, что обе новые машины будут построены на общей модульной платформе Toyota New Global Architecture. По данным китайских СМИ одним из прототипов может оказаться седан Camry нового поколения, предназначенный для китайского авторынка. Вторая машина — скорее всего, кроссовера C-HR для рынка Поднебесной.