Ставку на электромобили Европа сочла ошибкой

Исполнительный орган Евросоюза официально уведомил, что у него нет намерения вводить квоты на электромобили. При этом они подчеркнули, что в Европе продолжаются поиски возможностей и средств стимулировать использование экологичных и экономичных автомобилей.

«Ведомости» цитируют заявление официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой:

— Один из руководящих принципов проводимой ЕК работы состоит в том, что мы не содействуем дискриминации между разными технологиям. Какой бы ни была наша работа, мы не намерены отстаивать какую-либо отдельно взятую технологию. Речь идет вообще об автомобилях с меньшими объемами выхлопных газов — то есть, нет специально речи об электрических автомобилях.

Раннее предполагалось, что такая мера, как введение обязательных квот на выпуск и продажу электромобилей и транспортных средств с низким уровнем вредных выбросов поможет ускорить процесс отказа машин с двигателями внутреннего сгорания. В свою очередь, немецкие представители автомобильной отрасли воздержались от такой идеи и объявили ее ошибочной. В Германии считают, что на сбыте электрокаров отражается множество разнообразных факторов, в числе которых и те, на которые автоконцерны повлиять не могут.