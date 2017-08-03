Авто с бензиновыми моторами скоро запретят въезд в Москву, Крым и Сочи

Фото: Вячеслав Василенко
Очередной утопичный способ заставить россиян пересесть из автомобилей с бензиновыми движками на электрокары рассматривают власти страны. Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать ряд мер по стимуляции продаж электрических машин — в обозримом будущем нас попросту заставят ездить на электромобилях.
Вячеслав Василенко

Одним из предложений в поддержку электрического транспорта, инициированного руководством КамАЗа, является введение ограничений на въезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ключевые города России. Среди них — крупные мегаполисы и курортные регионы. Для владельцев же электрокаров профильные министерства вновь лоббируют программу субсидирования покупки таких машин, а также введение нулевой ставки транспортного налога и повсеместно бесплатную парковку.

Правда, к числу электротранспорта власти приписали и авто, оснащенные гибридными силовыми установками, а это значит, что наши соотечественники не будут поголовно ездить на Nissan Leaf, тайком мечтая о Tesla Model S. Впрочем, до 17 августа — означенной даты отчета по данной теме — еще не раз все может поменяться.

Фото: Вячеслав Василенко

Похоже, премьер-министр страны решил перенять опыт западных коллег, ведь в той же Франции о готовности запретить продажи автомобилей с традиционными моторами власти объявили официально (правда, пока речь в большей степени идет о дизелях). На очередном заседании министр энергетики Николя Юло сообщил о планах в течение семи ближайших лет полностью прекратить реализацию машин с ДВС.

Заботясь об окружающей среде, избавиться от бензиновых и дизельных транспортных средств стремятся власти Китая и Швеции. К слову, купленный китайской Geely шведский бренд Volvo под стать новым трендам даже объявил о переходе на производство исключительно электрических авто к 2019 году.

В России, конечно, полностью искоренить использование привычных для нас средств передвижения не получится. Однако ограничить их въезд в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и на Крымский полуостров власти страны, поддавшиеся идее «зеленых» фетишистов, вполне себе смогут. Как, впрочем, и мгновенно повысить тарифы на электричество.

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3 августа 2017
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