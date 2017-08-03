Авто с бензиновыми моторами скоро запретят въезд в Москву, Крым и Сочи

Одним из предложений в поддержку электрического транспорта, инициированного руководством КамАЗа, является введение ограничений на въезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ключевые города России. Среди них — крупные мегаполисы и курортные регионы. Для владельцев же электрокаров профильные министерства вновь лоббируют программу субсидирования покупки таких машин, а также введение нулевой ставки транспортного налога и повсеместно бесплатную парковку.

Правда, к числу электротранспорта власти приписали и авто, оснащенные гибридными силовыми установками, а это значит, что наши соотечественники не будут поголовно ездить на Nissan Leaf, тайком мечтая о Tesla Model S. Впрочем, до 17 августа — означенной даты отчета по данной теме — еще не раз все может поменяться.