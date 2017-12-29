Краткий обзор линейки популярных кроссоверов и внедорожников Renault

Фаворитами среди любителей внедорожников и кроссоверов известного французского бренда можно назвать:

● Sandero Stepway;

● Duster;

● Kaptur.

Летом нынешнего года в России стартовали продажи еще одной модели — Renault Koleos, которая уверенно стала лидером продаж.

Sandero Stepway — комфортный и стильный автомобиль для города

Первое, что бросается в глаза в Renault Sandero Stepway — его яркий дизайн. Только потом можно заметить увеличенный до 195 мм клиренс и новые 16-дюймовые колеса.

Система климат-контроля идеально подходит для суровой российской зимы. А обогрев лобового стекла; надежный, приспособленный к запуску в мороз, двигатель и созданная для сложных трасс подвеска сделают поездку комфортной. Автомобиль имеет новую роботизированную трансмиссию Easy-R, которая делает управление более удобным и позволяет экономить топливо. И, конечно же, не стоит забывать про установленные современные системы безопасности.

Сравнение двух популярных моделей Duster или Kaptur: что предпочесть?

Renault Duster и Renault Kaptur. Оба оснащены бензиновыми двигателями, имеют полный привод и одинаковую мощность в 143 л. с.

Покупатели этих автомобилей отмечают более привлекательное внешнее оформление Kaptur. В свою очередь, среди преимуществ Duster можно отметить его хорошую устойчивость на обледенелых трассах.

Новый Koleos — мощный кроссовер с инновационным оборудованием

Новым флагманом Renault является полноприводный кроссовер Koleos. Он является воплощением современного представления о дизайне и олицетворением инновационных разработок в сфере автомобильного оборудования. Авто обеспечивает комфортное вождение и безопасность на любой дороге. Renault Koleos максимально адаптирован к холодному климату: мощный обогрев руля и лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, система дистанционного запуска двигателя RenaultStart, и подстаканники, поддерживающие функцию обогрева и охлаждения.

Статья подготовлена при поддержке компании «Аксель-Ренорд», официального дилера Renault в Мурманске и Мончегорске.

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