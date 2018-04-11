Как Mitsubishi L200 утер нос Toyota Hilux

В марте владельцами Mitsubishi L200 стали 778 человек, а за первые три месяца пикап нашел 1074 новых хозяев. Таким образом, модель заполучила 39% доли рынка от всех продаж в сегменте пикапов.

Примечательно, что в минувшем году «Тойота» со своим Hilux сильно опережала конкурента по объему реализации, чего нельзя сказать о годе нынешнем — за первый квартал тойотовский пикап разошелся тиражом в 615 автомобилей, а в марте он приворожил всего 170 россиян.

«На наш взгляд, сегмент пикапов в России имеет потенциал для развития и, видя своей основной целью увеличение доли общих продаж Mitsubishi Motors на локальном рынке, компания готова и дальше предлагать качественный продукт на привлекательных условиях», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» глава «ММС Рус» Наоя Накамура.