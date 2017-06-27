Тест-драйв Mitsubishi L200: вид сверху

Фото avtovzglyad.ru
Сегодня россияне покупают пикапы по двум причинам: если есть дача, но к ней нет дороги, или когда нет ни дачи, ни денег на нормальный внедорожник, а гонять там, где нет дороги, все же хочется. Грибники пикапы не покупают — не растут у нас такие грибы.
Евгений Васин

Впрочем, очень скоро пикапы начнут разлетаться из дилерских центров, как горячие пирожки с непонятной начинкой на Курском вокзале. Вы уж поверьте, все к тому идет. Ведь хотим мы того или нет, но уж слишком русские люди похожи на своих заклятых заокеанских друзей: тоже выбираем исключительно сердцем, путь к которому лежит через желудок, а в желудок через рот ну и далее по списку. Кто у американцев на вершине автомобильной цепочки? Tesla на батарейках? Вот именно, пикапы! Янки тоже сходили сума по седанам (никого не напоминает?), потом по внедорожникам, но при этом всегда млели от огромного кузова, куда можно загрузить рассаду и рвануть за город. Мало? Пожалуйте еще: на нашем уже рынке час от часа прирастает численность этой редкой популяции. Isuzu выкатила D-Max, а FIAT внезапно разродился Fullback, копией Mitsubishi L200.

Кстати, о Mitsubishi L200. Японский грузовичок пришел в Россию задолго до того, как Toyota решилась поставлять к нам свою легенду — Hilux. Прошлое поколение разошлось по миру общим тиражом более 1 300 000 экземпляров, из которых почти 50 000 были проданы в России.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Когда речь заходит о «Тритоне», так пикап от «Митсубиши» зовется в Таиланде и Вьетнаме, то скептики моментально хватаются за его внешность — мол, это лютая азиатщина, безвкусица и моветон. Нет ничего лучше, чем спор о внешнем виде автомобиля: он несет такую же смысловую нагрузку, как диспут о преимуществах рыжих над блондинками, и так же стар, как байка о курице и яйце. Чтобы окончательно отбить желание оспорить этот факт, расскажу историю. Однажды в Сербии видел своими глазами и слышал своими ушами, как один серб рассказывал другому сербу, что FIAT Multipla — самая классная и красивая машина в мире. Теперь узнайте у Google, как выглядит «Мультипла». Мы об этом чуде, нарисованном, надеюсь, неосознанно кузовостроителями из Pininfarina, не писали, потому что глаза вытекают от первой же фотографии. Скажу только, что рядом с FIAT Multipla даже Yugo GV отдаленно напоминает Ford Mustang 1969 года.

Избежав таким замысловатым образом бесполезный пассаж о сверхдизайнерских решениях и грации линий, нежно переданных художником штамповочному прессу, из которого еще теплыми, словно любящие руки государства, выходят детали будущих машин, перемещаемся в салон.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Японцы наконец-то усвоили, что бывают страны и больше Японии. Россия, например, где люди иногда проводят в дороге несколько недель. Сидя на табурете, от Москвы до Владивостока не доедешь. Да чего уж там, до Подольска не доберешься — у нас тут «пробки». Поэтому первая инновация, достойная внимания, это кресла — удобные, спрофилированные под высокую и не самую худую особь. Разместившись и устроившись, можно оглядеть салон: колодцы приборов и органы управления обращены к водителю, нигде не жмет, руль настраивается, музыкальный комбайн мгновенно агрегируется с мобильным телефоном самой извращенной марки через штатный USB или Bluetooth, а общая архитектура центральной консоли выполнена аккуратно и строго. Уворачиваясь от летящих камней и яиц отметим, что склады кнопок, созданных для прошлых моделей, еще не иссякли: архаично выглядят не только тумблеры подогревов сидений, но и многое другое.

Впрочем, главное преимущество салона нового Mitsubishi L200 вовсе не головное музыкальное устройство с большим экраном, это все же не корейская машина, а инженерные достижения. Во-первых, салон стал стократ тише не только своего предшественника, но и главного конкурента Toyota Hilux. Во-вторых, L200 — единственный пикап в России, после ухода Ford Ranger, на котором с комфортом может ездить и он, и она. Причем каждый день. Хоть за детьми, хоть за дровами.

Фото avtovzglyad.ru

Подвеска стала жестче, но пропущенный лежачий полицейский не отправляет экипаж в космос, а добиться пробоя не смогли даже ростовские, с позволения сказать, дороги. Автомобилем легко управлять в любую погоду, полный привод-то можно подключить на скорости до 100 км/ч, а маневры, благодаря более короткому и чуткому рулю, подвластны любому шоферу, вне зависимости от опыта, возраста и пола. Камера заднего вида, если потребуется, добавит уверенности во дворах и узких проездах, а труба вместо бампера позволит парковаться до характерного звука.

…Очеловечив L200 в пятом поколении, Mitsubishi удалось создать не просто удачный пикап, но и сделать грамотный политический ход: прокатившись на таком внедорожнике, цена которого в минимальной комплектации с механической шестиступенчатой МКП начинается с отметки в 1 779 000, россияне наконец-то поймут, что универсальный и единственный в семье автомобиль не всегда называется «кроссовер». Теперь все в руках маркетологов, которые решают что и когда мы будем покупать. А ведь еще есть Volkswagen Amarok, УАЗ ПИКАП и, не ровен час, вернется SsangYong Action Sport. Mercedes, Renault и вот теперь Peugeot создали свои пикапы. Неужели все эти матерые парни из маркетинговых отделов ошиблись?

автопродажи, авторынок, внедорожник, бездорожье
27 июня 2017
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