Тест-драйв Mitsubishi L200: вид сверху

Впрочем, очень скоро пикапы начнут разлетаться из дилерских центров, как горячие пирожки с непонятной начинкой на Курском вокзале. Вы уж поверьте, все к тому идет. Ведь хотим мы того или нет, но уж слишком русские люди похожи на своих заклятых заокеанских друзей: тоже выбираем исключительно сердцем, путь к которому лежит через желудок, а в желудок через рот ну и далее по списку. Кто у американцев на вершине автомобильной цепочки? Tesla на батарейках? Вот именно, пикапы! Янки тоже сходили сума по седанам (никого не напоминает?), потом по внедорожникам, но при этом всегда млели от огромного кузова, куда можно загрузить рассаду и рвануть за город. Мало? Пожалуйте еще: на нашем уже рынке час от часа прирастает численность этой редкой популяции. Isuzu выкатила D-Max, а FIAT внезапно разродился Fullback, копией Mitsubishi L200.

Кстати, о Mitsubishi L200. Японский грузовичок пришел в Россию задолго до того, как Toyota решилась поставлять к нам свою легенду — Hilux. Прошлое поколение разошлось по миру общим тиражом более 1 300 000 экземпляров, из которых почти 50 000 были проданы в России.