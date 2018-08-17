В России выпустили 100 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander

Как сообщает ООО «ММС Рус» — официальный дистрибьютор марки в нашей стране — с конвейера калужского завода бренда сошел его флагман проссийских продаж — кроссовер Mitsubishi Outlander. Напомним, что модель встала на русский конвейер в 2012 году. А вообще этот завод выпускает не только Outlander, но и Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем и ряд автомобилей для Группы PSA. Благодаря растущей загрузке производства на линиях Mitsubishi Motors были созданы дополнительные рабочие места и введены две смены.

– Выпуск стотысячного Mitsubishi Outlander — очень важное событие для развития нашей марки в России. Благодарим наших заводских коллег за их самоотдачу, профессионализм и командный дух. Это наш общий успех, прокомментировал событие порталу «АвтоВзгляд» Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус».