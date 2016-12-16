Объявлены цены обновленного SsangYong Actyon

Начиная с версии Original за 1 499 000 рублей на всех машинах устанавливается шестиступенчатый автомат. Покупатели такой машины получат подушку безопасности пассажира, кожаный руль, обогрев передних сидений, 17-дюймовые диски, полноразмерную запаску и электропривод всех стеклоподъемников. За доплату в 80 000 рублей, которой потребует комплектация Comfort, к имеющемуся уже списку добавляются боковые подушки безопасности, климат-контроль и задний парктроник. Обе версии имеют привод на передние колеса.

Полноприводные Elegance и Premium оцениваются в 1 889 000 и 1 990 000 рублей соответственно. В самом богатом исполнении машину отличают иные декоративные элементы экстерьера, системы экстренного торможения и стабилизации курсовой устойчивости, датчик давления в шинах и сиденье водителя с электроприводом и вентиляцией.

Ранее стало известно о появлении еще одной новинки от SsangYong на российском рынке — кроссовере Tivoli, который приедет к нам в конце декабря-начале января. Розничные цены на автомобиль стартуют от 999 000 рублей.