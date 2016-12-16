Объявлены цены обновленного SsangYong Actyon

После обновления Actyon российские покупатели лишились версии с дизельным двигателем. Теперь машине положена лишь безальтернативная бензиновая «четверка», объемом 2,0 л мощностью 149 л.с. Кроссовер может быть оснащен как механической, так и автоматической шестиступенчатыми коробками передач, причем последняя сочетается как с передним, так и с полным приводом.
Базовая комплектация Welcome за 1 169 000 рублей комплектуется механической трансмиссией и имеет привод лишь на переднюю ось. В стандартное оснащение такой машины входят системы ABS и EBD, круиз-контроль, подушка безопасности водителя, система кондиционирования, обогрев лобового стекла и боковых зеркал с электроприводом.