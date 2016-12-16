Объявлены цены обновленного SsangYong Actyon

Фото: SsangYong
Рестайлинговый южнокорейский кроссовер будет продаваться в России в пяти различных комплектациях с единственным силовым агрегатом. Прием заказов уже открыт, первые машины приедут в салоны дилеров до конца января.

Олег Лозовой

После обновления Actyon российские покупатели лишились версии с дизельным двигателем. Теперь машине положена лишь безальтернативная бензиновая «четверка», объемом 2,0 л мощностью 149 л.с. Кроссовер может быть оснащен как механической, так и автоматической шестиступенчатыми коробками передач, причем последняя сочетается как с передним, так и с полным приводом.

Базовая комплектация Welcome за 1 169 000 рублей комплектуется механической трансмиссией и имеет привод лишь на переднюю ось. В стандартное оснащение такой машины входят системы ABS и EBD, круиз-контроль, подушка безопасности водителя, система кондиционирования, обогрев лобового стекла и боковых зеркал с электроприводом.

Фото: SsangYong

Начиная с версии Original за 1 499 000 рублей на всех машинах устанавливается шестиступенчатый автомат. Покупатели такой машины получат подушку безопасности пассажира, кожаный руль, обогрев передних сидений, 17-дюймовые диски, полноразмерную запаску и электропривод всех стеклоподъемников. За доплату в 80 000 рублей, которой потребует комплектация Comfort, к имеющемуся уже списку добавляются боковые подушки безопасности, климат-контроль и задний парктроник. Обе версии имеют привод на передние колеса.

Полноприводные Elegance и Premium оцениваются в 1 889 000 и 1 990 000 рублей соответственно. В самом богатом исполнении машину отличают иные декоративные элементы экстерьера, системы экстренного торможения и стабилизации курсовой устойчивости, датчик давления в шинах и сиденье водителя с электроприводом и вентиляцией.

Ранее стало известно о появлении еще одной новинки от SsangYong на российском рынке — кроссовере Tivoli, который приедет к нам в конце декабря-начале января. Розничные цены на автомобиль стартуют от 999 000 рублей.

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16 декабря 2016
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