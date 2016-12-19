Chevrolet показала тизер нового кроссовера

Новый Traverse ожидаемо получит смелый и утонченный дизайн, в котором угадываются некоторые черты нынешнего GMC Acadia, выпускаемого для внутреннего рынка США. Как сообщает сам производитель, машину отличают простор на третьем ряду и один из самых вместительных в сегменте багажных отсеков. Внутренняя компоновка салона позволит с комфортом принять на борт до восьми человек.

Какой-либо технической информации представители бренда не сообщают. Предположительно, на машину будут устанавливать V-образную «шестерку», объемом 3,6 л или рядные четырехцилиндровые турбомоторы. Автомобиль будет выпускаться как с передним, так и с полным приводом. До России модель доберется лишь к концу 2017 года.