Chevrolet привезет в Россию новый кроссовер

Речь идет о семиместном кроссовере Chevrolet Traverse, который по словам «джиэмовцев» может похвастать самым просторным салоном в своем сегменте. Премьера нового поколения авто состоится в январе на мотор-шоу в Детройте. Что до российской презентации и старта продаж, то раньше конца будущего года мы машины не увидим.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью GM Russia Сергей Лепнухов, в следующем году продуктовая линейка Chevrolet на нашем рынке пополнится новой моделью.
Стоит напомнить, что первая генерация трехрядного «проходимца» на североамериканском рынке продается с 2009 года. Покупатели могут заказать машину с безальтернативным 3,6-литровым 285-сильным V6 и шестидиапазонным «автоматом», а также с передним или полным приводом — в зависимости от комплектации.
Сегодня в России продаются три модели американской марки: легендарный Corvette, в том числе его «заряженная» версия Z06, «мускулистый» Camaro и рамный внедорожник Tahoe. Реализация последнего, к слову, за 2016 год выросла в три раза.
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