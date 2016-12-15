Chevrolet привезет в Россию новый кроссовер

Стоит напомнить, что первая генерация трехрядного «проходимца» на североамериканском рынке продается с 2009 года. Покупатели могут заказать машину с безальтернативным 3,6-литровым 285-сильным V6 и шестидиапазонным «автоматом», а также с передним или полным приводом — в зависимости от комплектации.

Сегодня в России продаются три модели американской марки: легендарный Corvette, в том числе его «заряженная» версия Z06, «мускулистый» Camaro и рамный внедорожник Tahoe. Реализация последнего, к слову, за 2016 год выросла в три раза.