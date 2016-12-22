Обновленные Ford Kuga добрались до российских дилеров

Фото: Ford
Первые компактные кроссоверы Kuga российского производства уже можно заказать. Машина продается в четырех различных комплектациях. Базовая цена без учета особых условий и акций составляет 1 379 000 рублей.

Олег Лозовой

Во всех дилерских центрах компании Ford — от Калининграда до Иркутска — можно приобрести рестайлинговую версию Ford Kuga российской сборки. Базовая комплектация Trend оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и передним приводом. В список опций также включены ABS и ESP, системы распределения тормозных усилий и помощи при экстренном торможении, ассистент трогания на подъеме, предотвращения опрокидывания и контроля тяги в поворотах.

На комплектации побогаче устанавливается новый 1,5-литровый турбомотор EcoBoost, в зависимости от степени форсировки развивающий 150 или 182 л.с., шестиступенчатый «автомат», а также полноприводная трансмиссия. Также обновленный кроссовер получил ряд зимних опций, включая обогрев рулевого колеса, передних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и — ключевая деталь — усиленный стартер, облегчающий пуск двигателя при низких температурах.

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22 декабря 2016
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