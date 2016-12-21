Можно ли продлить жизнь «автомату» и «роботу»

Откуда пошло это поветрие про желательность включение «нейтрали» или даже «паркинга» при самой короткой остановке авто понять не сложно. Опытные водители, начинавшие наматывать свой стаж на авто с МКП, рекомендуют это делать основываясь именно на своих «механических» привычках. Там — да: при выжатом сцеплении (в том числе во время стоянки на запрещающий знак светофора) изнашивается выжимной подшипник. Поэтому перевод рычага «механики» в нейтральное положение вполне оправдан. В случае же с «автоматом» (гидротрансформаторной КП) или «роботом» все совсем иначе.

Многие владельцы машин с классическим «гидротрансформатором» в трансмиссии переводят во время остановки коробку в положение «N», считая, что в «D» она будет греться. На самом деле исправный «автомат» с незасоренным фильтром рабочей жидкости в этом случае и не подумает греться. Поскольку «жижа» в этом случае прекрасно охлаждается в любых режимах работы АКП. А вот если «коробка» уже старенькая и фильтр покрыт дорожной грязью снаружи или закоксован отложениями изнутри, тогда во время стоянки автоматическая КП будет перегреваться при стоянке с работающим мотором и рукоятке в положении «драйв».