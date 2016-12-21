Можно ли продлить жизнь «автомату» и «роботу»

Многие владельцы машин с «автоматами» всех типов до сих пор уверены, что даже при короткой остановке авто нужно переводить селектор КП из положения «драйв» в «нейтраль» — якобы это уменьшает ее износ.

Максим Строкер

Откуда пошло это поветрие про желательность включение «нейтрали» или даже «паркинга» при самой короткой остановке авто понять не сложно. Опытные водители, начинавшие наматывать свой стаж на авто с МКП, рекомендуют это делать основываясь именно на своих «механических» привычках. Там — да: при выжатом сцеплении (в том числе во время стоянки на запрещающий знак светофора) изнашивается выжимной подшипник. Поэтому перевод рычага «механики» в нейтральное положение вполне оправдан. В случае же с «автоматом» (гидротрансформаторной КП) или «роботом» все совсем иначе.

Многие владельцы машин с классическим «гидротрансформатором» в трансмиссии переводят во время остановки коробку в положение «N», считая, что в «D» она будет греться. На самом деле исправный «автомат» с незасоренным фильтром рабочей жидкости в этом случае и не подумает греться. Поскольку «жижа» в этом случае прекрасно охлаждается в любых режимах работы АКП. А вот если «коробка» уже старенькая и фильтр покрыт дорожной грязью снаружи или закоксован отложениями изнутри, тогда во время стоянки автоматическая КП будет перегреваться при стоянке с работающим мотором и рукоятке в положении «драйв».

Чтобы не мучиться переключениями стоит посетить специализирующийся на АКП сервис и сменить фильтр и жидкость в вашем «автомате». С роботизироваными КП история чуть иная. Хоть они считаются в народе принципиально «механикой, которая умеет сама сцепление переключать», проецировать свой подход к МКП на «робот» не стоит. Не стоит бояться, что когда машина не двигается у «коробки» стираются «диски сцепления» и поэтому обязательно следует переключать ее в положение «N». Все это ерунда.

В механических КП диски сцепления являются нормальнозамкнутями — чтобы они разошлись мы нажимаем на педаль. А в роботизированных КП сцепление наоборот, является нормально разомкнутым — диски смыкаются только когда мехатроник выдвигает штоки выжима сцеплений. Поэтому когда водитель удерживает с помощью тормоза машину на месте, эти штоки убраны и сцепления разомкнуты. Другими словами, при этом никакой нагрузки на коробку или сцепление не передается — в каком бы положении при этом ни находилась рукоятка селектора «робота».

превышение скорости, ремонт
21 декабря 2016
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