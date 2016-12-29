Mitsubishi вывел на тесты новый кроссовер

Фото: Twitter, пользователь @hotaka_ltd
В социальных сетях появились фотографии некоего купеобразного кроссовера Mitsubishi — автомобиль проходит ходовые испытания на дорогах общего пользования в Японии. Эксперты полагают, что на снимках запечатлен ASX нового поколения.

Вячеслав Василенко

Будущая генерация Mitsubishi ASX появится на внутреннем рынке в начале 2018 года. О новинке известно, что помимо бензиновых двигателей (предварительно — 1,6 и 2,4 л) она получит гибридную силовую установку. Кроме того, кроссовер обзаведется кучей продвинутых опций, в частности, отвечающих за безопасность.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» босс российского офиса марки Наоя Накамура, появление нового поколения ASX в нашей стране не исключается — появление авто зависит от стабилизации экономической ситуации, которую в Mitsubishi ожидают к 2018 году.

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29 декабря 2016
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