Mitsubishi вывел на тесты новый кроссовер

Будущая генерация Mitsubishi ASX появится на внутреннем рынке в начале 2018 года. О новинке известно, что помимо бензиновых двигателей (предварительно — 1,6 и 2,4 л) она получит гибридную силовую установку. Кроме того, кроссовер обзаведется кучей продвинутых опций, в частности, отвечающих за безопасность.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» босс российского офиса марки Наоя Накамура, появление нового поколения ASX в нашей стране не исключается — появление авто зависит от стабилизации экономической ситуации, которую в Mitsubishi ожидают к 2018 году.