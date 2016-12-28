Какие автомобили подорожали в декабре

Не имеющая возможности похвастаться большими объемами продаж, компания Volvo по данным агентства «Автостат» подняла цены на несколько своих автомобилей. В зависимости от модели они подорожали от 1,2% до 17,2%. В этих же рамках подросли прайсы у куда более успешного Volkswagen: так, за седан Polo просят на 0,8−3,8% больше, за «каблучок» Caddy — на 3,4−6,0%, за пикап Amarok — на 0,4−1,8%. Кроссовер Tiguan нового поколения продается по цене от 1 459 000 до 2 139 000 рублей. Таким образом, минимальная цена по сравнению с предыдущим поколением выросла на 8,3%, а максимальная — на 9,4%.

У некоторых марок «удорожательный позыв» ограничился только парой моделей. Например, Hyundai решил воспользоваться суперпопулярностью кроссовера Creta, заставив платить за нее на 0,4−0,6% больше. Родственная компания KIA открыла продажи обновленного Cerato, запрашивая за него от 952 900 до 1 234 900 рублей. Для справки — дорестайлинговая версия стоила на 4,2% меньше. Новые комплектации трехдверки LADA 4х4 — Orange Edition и Black Edition по цене 510 300 рублей — позволили АВТОВАЗу поднять максимальную цену внедорожника на 2,4%.