Новый Volvo XC40 проходит дорожные тесты

Кроссовер будет построен на базе концепта Volvo Concept 40.1, который был представлен в минувшем году. На «живых» фотографиях достаточно сложно разглядеть какие-либо детали в виду низкого качества изображения, однако предполагается, что автомобиль получит массивную радиаторную решетку и стандартные «вольвовские» Т-образные ходовые огни. Помимо версий с бензиновыми и дизельными моторами, модель обзаведется гибридной и полностью электрической модификациями. В качестве трансмиссии, по предварительным данным, будет предложена новая семиступенчатая коробка с двойным сцеплением. Впрочем, «АвтоВзгляд» уже сообщал об этом ранее.