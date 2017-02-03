Штраф за непропуск пешехода увеличат в полтора раза

Поправки в КоАП, увеличивающие штраф для водителей, не уступающих дорогу пешеходам и велосипедистам, отправятся в Госдуму даже несмотря на то, что число ДТП c пешеходами уверенно сокращается.

Максим Строкер

Официально одобрен законопроект, повышающий штраф для водителей, не пропускающих пешеходов на «зебре» или в жилой зоне. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства. «Одобрить проект федерального закона о внесении изменения в статью 12.18 КоАП и внести его в Госдуму в установленном порядке», — говорится в нем. В существующей редакции Кодекса водитель, не уступивший дорогу пешеходу, велосипедисту «или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении», рискует получить штраф в 1500 рублей.

Правительство же считает крайне необходимым увеличить его до 2500 рублей. Напомним, что эту новеллу родила ГИБДД — «во исполнение поручений президента В.В. Путина по итогам заседания президиума Госсовета 14 марта 2016 года в Ярославле». Мол, «пешиков» попадает в аварии с пострадавшими почти по 20 000 в год, и с этим нужно бороться увеличением штрафов. При этом скромно умалчивается, что по данным самой же ГИБДД за 2016, число ДТП на «зебрах» успело снизиться на 5% - безо всяких усилений административной ответственности.

Причем, 41% аварий с пострадавшими пешеходами происходят, согласно полицейской статистике, по вине самих же безлошадных участников дорожного движения, переходящих дорогу там, где им вздумается. Парадокс еще и в том, что при любой величине штрафа за непропуск пешехода на переходе, выписать его может только сотрудник полиции. И чтобы как следует обезопасить переходящих улицу пешеходов нужно, в идеале, приставить по полицейскому к каждой «зебре». Разумеется, это не реально.

А недавно стало известно, что «кое-где у нас порой» уже появились камеры автоматической фиксации, способные фиксировать игнорирование водителем пешехода. И, судя по всему, их будет появляться все больше и больше над пешеходными переходами в городах и весях. Таким образом, повышение размера штрафа за непропуск пешехода объясняется лишь с точки зрения повального внедрения в нашу жизнь штрафующих камер. Установленные над «зебрами», они будут приносить бюджетам в полтора раза больше денег.

штрафы, видеофиксация, пешеходы, госдума, КоАП, ГИБДД
3 февраля 2017
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