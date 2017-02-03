Штраф за непропуск пешехода увеличат в полтора раза

Официально одобрен законопроект, повышающий штраф для водителей, не пропускающих пешеходов на «зебре» или в жилой зоне. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства. «Одобрить проект федерального закона о внесении изменения в статью 12.18 КоАП и внести его в Госдуму в установленном порядке», — говорится в нем. В существующей редакции Кодекса водитель, не уступивший дорогу пешеходу, велосипедисту «или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении», рискует получить штраф в 1500 рублей.

Правительство же считает крайне необходимым увеличить его до 2500 рублей. Напомним, что эту новеллу родила ГИБДД — «во исполнение поручений президента В.В. Путина по итогам заседания президиума Госсовета 14 марта 2016 года в Ярославле». Мол, «пешиков» попадает в аварии с пострадавшими почти по 20 000 в год, и с этим нужно бороться увеличением штрафов. При этом скромно умалчивается, что по данным самой же ГИБДД за 2016, число ДТП на «зебрах» успело снизиться на 5% - безо всяких усилений административной ответственности.