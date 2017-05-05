За счет чего растут продажи кроссовера Mitsubishi Outlander в России

Если говорить о показателях прошлого месяца, то объем продаж марки по сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличился на 9%. Владельцами японских авто в апреле стали 1270 россиян, при этом 1053 из них выбрали Mitsubishi Outlander, продемонстрировавший 45-поцентный рост.

На вопрос портала «АвтоВзгляд», каким образом удается марке стимулировать продажи на стагнирующем рынке, глава российского представительства Mitsubishi Наоя Накамура ответил, что секрет успеха, в частности, Outlander кроется в «широком выборе предлагаемых комплектаций и выгодных условиях для приробретения машин».

Напомним, что японцы предоставляют покупателям возможность приобрести кроссовер с нулевой ставкой по кредиту, а также предлагают скидки до 200 000 рублей по программе Trade-in.