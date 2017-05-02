Mitsubishi Outlander и Pajero Sport подешевели на 200 000 рублей

Так, воспользовавшись предложением по Trade-in, можно сэкономить до 200 000 рублей. Акция действует в период с 1-го по 31 мая. Правда, выгадать на покупке новенькой машины смогут, увы, не все — количество участвующих в кампании автомобилей строго ограничено.

— Для всех тех, кто еще не решился заменить свой подержанный автомобиль на новый, и раздумывает над наилучшей схемой «покупка — продажа», мы предлагаем воспользоваться нашим специальным предложением. Уверен, что это отличная возможность с максимальной выгодой обменять свою машину на новую, — прокомментировал глава российского представительства марки Наоя Накамура.

Кстати сказать, недавно в продажу поступил внедорожник Pajero Sport с дизельным мотором — портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал его в деле (подробнее — в нашем видео тест-драйве).