Какие подержанные кроссоверы меньше всего теряют в цене при перепродаже

Фото Chery.
Любой автолюбитель уже при покупке нового авто задумывается, сколько он может потерять при его продаже года, скажем, через три. Ответ на этот вопрос дал опубликованный на днях рейтинг «Остаточной стоимости автомобиля», который очень внимательно изучил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Так, согласно ему, в сегменте компактных кроссоверов меньше всего дешевеют трехлетние Mazda CХ-5, Toyota RAV4, Suzuki Jimny, Honda CR-V и Subaru Forester. Их владельцы могут выручить 97,1; 94,7; 93,7; 92,2 и 92,1 процентов суммы, за который они брали эти машины новыми.

Любопытно, что аж 83,3% от первоначальной цены вернут себе хозяева китайского Chery Tiggo 5, в то время как граждане, отдавшие предпочтение американским, японским и корейским SUV потеряют несколько больше: Ford Kuga — 83.2%, Nissan Juke — 83%, SsangYong Action — 81.6%, Nissan X-Trail — 81.1%, Ford EcoSport — 80%), Citroёn C4 Aircross — 78.4%, Volkswagen Tiguan — 78.1%, Mitsubishi Outlander — 78%.

К таким выводам пришли специалисты проекта «Правильная цена» и компании «Автостат ИНФО». Правда, тут есть один нюанс: они оценивали авто, купленные новыми во второй половине 2014 года (то есть до обвала российского рубля и при тогдашних прайс-листах производителей) и в настоящее время продаются на вторичном рынке с учетом нового курса валют и новых цен на свежие модели.

При этом эксперты подчеркивают, что чем дороже автомобиль, тем больше он теряет в цене с годами. Кроме того, чтобы не сильно прогадать, надо покупать новую машину без большого числа «наворотов» — с минимальным набором опций, необходимом в данном сегменте. И, наконец, если мы говорим о кроссоверах, то здесь предпочтение стоит отдавать японским маркам. Впрочем, не стоит ожидать, что подобное положение вещей сохраниться и с авто, купленными позже 2014 года:

– Снижения индекса остаточной стоимости для трехлетних автомобилей с пробегом стоит ожидать уже в 2018 году, когда в эту категорию перейдут автомобили 2015 года выпуска, которые изначально продавались новыми уже по более высоким ценам относительно автомобилей 2014 года выпуска, — предупреждают эксперты компании «Правильная цена».

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19 февраля 2018
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