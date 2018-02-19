Какие подержанные кроссоверы меньше всего теряют в цене при перепродаже

Так, согласно ему, в сегменте компактных кроссоверов меньше всего дешевеют трехлетние Mazda CХ-5, Toyota RAV4, Suzuki Jimny, Honda CR-V и Subaru Forester. Их владельцы могут выручить 97,1; 94,7; 93,7; 92,2 и 92,1 процентов суммы, за который они брали эти машины новыми.

Любопытно, что аж 83,3% от первоначальной цены вернут себе хозяева китайского Chery Tiggo 5, в то время как граждане, отдавшие предпочтение американским, японским и корейским SUV потеряют несколько больше: Ford Kuga — 83.2%, Nissan Juke — 83%, SsangYong Action — 81.6%, Nissan X-Trail — 81.1%, Ford EcoSport — 80%), Citroёn C4 Aircross — 78.4%, Volkswagen Tiguan — 78.1%, Mitsubishi Outlander — 78%.

К таким выводам пришли специалисты проекта «Правильная цена» и компании «Автостат ИНФО». Правда, тут есть один нюанс: они оценивали авто, купленные новыми во второй половине 2014 года (то есть до обвала российского рубля и при тогдашних прайс-листах производителей) и в настоящее время продаются на вторичном рынке с учетом нового курса валют и новых цен на свежие модели.

При этом эксперты подчеркивают, что чем дороже автомобиль, тем больше он теряет в цене с годами. Кроме того, чтобы не сильно прогадать, надо покупать новую машину без большого числа «наворотов» — с минимальным набором опций, необходимом в данном сегменте. И, наконец, если мы говорим о кроссоверах, то здесь предпочтение стоит отдавать японским маркам. Впрочем, не стоит ожидать, что подобное положение вещей сохраниться и с авто, купленными позже 2014 года:

– Снижения индекса остаточной стоимости для трехлетних автомобилей с пробегом стоит ожидать уже в 2018 году, когда в эту категорию перейдут автомобили 2015 года выпуска, которые изначально продавались новыми уже по более высоким ценам относительно автомобилей 2014 года выпуска, — предупреждают эксперты компании «Правильная цена».