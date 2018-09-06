В России стартовали продажи эксклюзивной серии Suzuki SX4

Разукрашенная модификация получила название SX4 by Anatoly Akue. Авторская работа живописца представляет собой сочетание стилистических элементов и символов, характерных для японской культуры, которые подчеркивают происхождение кроссовера.

Технические характеристики модели остались прежними: силовая линейка включает два бендвигатель двигателя. 1,6-литровая «четверка» мощностью 117 л. с. работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». А 140-сильный турбомотор объемом 1,4 л доступен только с АКП.

Эксклюзивная серия ограничена 50 экземплярами, которые уже поступили в продажу. Стоимость спецверсии Suzuki SX4 стартует от 1 304 000, в то время как за стандартный вариант оценен в 1 219 000 рублей.