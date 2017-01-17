Nissan проведет первые испытания своих беспилотников

За заездом, помимо технических специалистов и экспертов, занимающихся вопросами безопасности, будут следить и чиновники, которым представится возможность оценить новые технологии в деле. В компании также подчеркнули, что система автономного управления станет доступной в моделях Qashqai и Leaf нового поколения.
Компания Nissan приступила к тестам автомобилей, оснащенных системой автономного управления. Как сообщили в представительстве компании, первая поездка беспилотников по дорогам общего пользования состоится в феврале этого года в Лондоне на модернизированном электромобиле Nissan Leaf.