Выбираем пусковое устройство, заводящее авто с разряженной АКБ в любой мороз

Таких гаджетов на нашем рынке достаточно. Правда, большинство из них реагируют на сильные морозы так же, как и штатный аккумулятор — быстро разряжаются, поскольку в их основе лежат литий-ионные батареи, столь же нетерпимые к холодам. И если долго возить такое устройство в багажнике, не подзаряжая, то в самый ответственный момент оно с высокой долей вероятности даст сбой (кстати, для полной зарядки подобных «пускачей» от электрических сетей напряжением 220 Вольт требуется не менее семи-десяти часов). В этом корреспонденты портала «АвтоВзгляд» убедились лично, пытаясь завести при 32-градусном морозе в подмосковной Икше тестовый Chevrolet Escalade (V8 объемом 5,7 литра) c заранее «подсаженной» до 5% остаточной емкости АКБ.
Попытка запустить двигатель обычным бустером, который мы заряжали последний раз осенью, ни к чему не привела — его заряда не хватило, чтобы провернуть замерзший стартер. Хорошо, что в свое время мы взяли на тест конденсаторное пусковое устройство Berkut Specialist, которое, по заявлению производителей, не требуется заранее заряжать. Почему? Все элементарно — заряжать здесь попросту нечего!
От традиционных устройств этот Berkut отличается отсутствием в нем аккумуляторов. Вместо них здесь используются электроконденсаторы (или ионисторы) сверхбольшой емкости,. Именно благодаря этим маленьким цилиндрам, расположенным внутри компактной коробки, ПЗУ может гарантированно запустить двигатель автомобиля даже с разряженной АКБ, в которой остаточная емкость может составлять всего 5%. Пусковое устройство просто зарядится от остаточной емкости и выдаст максимальный пусковой ток, достаточный, чтобы запустить силовой агрегат.
Итак, подключаем провода «Специалиста» к клеммам аккумулятора, нажимаем кнопку «Пуск» и ровно 1 (одну) минуту ждем, когда индикаторная шкала на корпусе устройства достигнет максимальной степени зарядки в 14 Вольт, а индикатор зеленого цвет перестает мигать. Все — конденсаторы заряжены, можно запускать двигатель.
Нажимаем на кнопку Start/Stop и — вуаля, Escalade заводится с пол оборота. Но что делать, спросите вы, если аккумулятор высажен полностью? Увы, придется по-старинке искать автомобиль-донор. Правда, не для того, чтобы заморачиваться с проводами прикуривания. В комплекте Berkut Specialist имеется специальный переходник, с помощью которого устройство можно подзарядить от прикуривателя в течение той же минуты, максимум двух.
Berkut Specialist комплектуются специальными защитными кейсами, выполненными с учетом жестких военных стандартов. Ударопрочные, легкие, водонепроницаемые, они обеспечивают максимальную защиту и возможность эксплуатации в экстремальных условиях.
Но еще лучше, если у вас есть переносной power-bank, с помощью которого вы заряжаете свой мобильный. К этому девайсу Berkut подключается через разъем микро-USB (через него же можно подключится к сети 220 Вольт).
И остается добавить, что сегодня Berkut Specialist представлен тремя моделями, разница между которыми заключается в габаритах и значениях пускового тока: JSC-300А, JSC-450А и JSC-800А.
Если автомобиль оборудован дизельным двигателем, то перед запуском устройства требуется нажать на специальную кнопку «Дизель» — этот режим учитывает предпусковой прогрев свечей накаливания.
Устройства, которые, кстати сказать, имеют защиту от короткого замыкания и переполюсовки — при неправильном подключении клемм индикатор загорается красным и блокируется подача напряжения, можно применять для любого транспортного средства с рабочим напряжением бортовой электрической сети 12 Вольт, причем условия их эксплуатации и хранения совпадают и составляют внушительный температурный интервал от -40 до +65 градусов.