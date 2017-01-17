Выбираем пусковое устройство, заводящее авто с разряженной АКБ в любой мороз

Минувшие рождественские холода сильно огорчили отечественных водителей. Причем настолько, что Москва и другие крупные мегаполисы на несколько дней избавились от пробок. Причина хорошо известна — автомобили наотрез отказались заводиться. А ведь не за горами и лютые крещенские морозы. И что, опять ставить машину на прикол или бежать за новой АКБ? Не то и не другое. На наш взгляд, лучше бросить в багажник пусковое устройство, которое долгие годы будет заводить машину при любых температурах при практически полностью разряженном аккумуляторе.

Ефим Розкин

Таких гаджетов на нашем рынке достаточно. Правда, большинство из них реагируют на сильные морозы так же, как и штатный аккумулятор — быстро разряжаются, поскольку в их основе лежат литий-ионные батареи, столь же нетерпимые к холодам. И если долго возить такое устройство в багажнике, не подзаряжая, то в самый ответственный момент оно с высокой долей вероятности даст сбой (кстати, для полной зарядки подобных «пускачей» от электрических сетей напряжением 220 Вольт требуется не менее семи-десяти часов). В этом корреспонденты портала «АвтоВзгляд» убедились лично, пытаясь завести при 32-градусном морозе в подмосковной Икше тестовый Chevrolet Escalade (V8 объемом 5,7 литра) c заранее «подсаженной» до 5% остаточной емкости АКБ.

Попытка запустить двигатель обычным бустером, который мы заряжали последний раз осенью, ни к чему не привела — его заряда не хватило, чтобы провернуть замерзший стартер. Хорошо, что в свое время мы взяли на тест конденсаторное пусковое устройство Berkut Specialist, которое, по заявлению производителей, не требуется заранее заряжать. Почему? Все элементарно — заряжать здесь попросту нечего!

От традиционных устройств этот Berkut отличается отсутствием в нем аккумуляторов. Вместо них здесь используются электроконденсаторы (или ионисторы) сверхбольшой емкости,. Именно благодаря этим маленьким цилиндрам, расположенным внутри компактной коробки, ПЗУ может гарантированно запустить двигатель автомобиля даже с разряженной АКБ, в которой остаточная емкость может составлять всего 5%. Пусковое устройство просто зарядится от остаточной емкости и выдаст максимальный пусковой ток, достаточный, чтобы запустить силовой агрегат.

Итак, подключаем провода «Специалиста» к клеммам аккумулятора, нажимаем кнопку «Пуск» и ровно 1 (одну) минуту ждем, когда индикаторная шкала на корпусе устройства достигнет максимальной степени зарядки в 14 Вольт, а индикатор зеленого цвет перестает мигать. Все — конденсаторы заряжены, можно запускать двигатель.

Нажимаем на кнопку Start/Stop и — вуаля, Escalade заводится с пол оборота. Но что делать, спросите вы, если аккумулятор высажен полностью? Увы, придется по-старинке искать автомобиль-донор. Правда, не для того, чтобы заморачиваться с проводами прикуривания. В комплекте Berkut Specialist имеется специальный переходник, с помощью которого устройство можно подзарядить от прикуривателя в течение той же минуты, максимум двух.

Berkut Specialist комплектуются специальными защитными кейсами, выполненными с учетом жестких военных стандартов. Ударопрочные, легкие, водонепроницаемые, они обеспечивают максимальную защиту и возможность эксплуатации в экстремальных условиях.

Но еще лучше, если у вас есть переносной power-bank, с помощью которого вы заряжаете свой мобильный. К этому девайсу Berkut подключается через разъем микро-USB (через него же можно подключится к сети 220 Вольт).

И остается добавить, что сегодня Berkut Specialist представлен тремя моделями, разница между которыми заключается в габаритах и значениях пускового тока: JSC-300А, JSC-450А и JSC-800А.

Если автомобиль оборудован дизельным двигателем, то перед запуском устройства требуется нажать на специальную кнопку «Дизель» — этот режим учитывает предпусковой прогрев свечей накаливания.

Устройства, которые, кстати сказать, имеют защиту от короткого замыкания и переполюсовки — при неправильном подключении клемм индикатор загорается красным и блокируется подача напряжения, можно применять для любого транспортного средства с рабочим напряжением бортовой электрической сети 12 Вольт, причем условия их эксплуатации и хранения совпадают и составляют внушительный температурный интервал от -40 до +65 градусов.

автосервис, технология, ремонт
17 января 2017
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