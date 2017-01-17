Выбираем пусковое устройство, заводящее авто с разряженной АКБ в любой мороз

Попытка запустить двигатель обычным бустером, который мы заряжали последний раз осенью, ни к чему не привела — его заряда не хватило, чтобы провернуть замерзший стартер. Хорошо, что в свое время мы взяли на тест конденсаторное пусковое устройство Berkut Specialist, которое, по заявлению производителей, не требуется заранее заряжать. Почему? Все элементарно — заряжать здесь попросту нечего!

От традиционных устройств этот Berkut отличается отсутствием в нем аккумуляторов. Вместо них здесь используются электроконденсаторы (или ионисторы) сверхбольшой емкости,. Именно благодаря этим маленьким цилиндрам, расположенным внутри компактной коробки, ПЗУ может гарантированно запустить двигатель автомобиля даже с разряженной АКБ, в которой остаточная емкость может составлять всего 5%. Пусковое устройство просто зарядится от остаточной емкости и выдаст максимальный пусковой ток, достаточный, чтобы запустить силовой агрегат.

Итак, подключаем провода «Специалиста» к клеммам аккумулятора, нажимаем кнопку «Пуск» и ровно 1 (одну) минуту ждем, когда индикаторная шкала на корпусе устройства достигнет максимальной степени зарядки в 14 Вольт, а индикатор зеленого цвет перестает мигать. Все — конденсаторы заряжены, можно запускать двигатель.