Смартфон для болельщиков красно-белых BQ Advance Spartak Edition

Владимир Пузанов и коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко подробно рассказали о новинке и ее преимуществах — концептуальном дизайне с символом команды Гладиатором, а также о внутреннем наполнении: предустановленном гимне «Спартака», официальном приложении и другом, не менее приятном для болельщиков красно-белых контенте.

После презентации состоялась церемония вручения первых экземпляров спартаковского смартфона почетным гостям мероприятия — ветеранам красно-белых и сделано памятное коллективное селфи с гостями на новый BQ Advance Spartak Edition. С технической точки зрения BQ Advance Spartak Edition оснащен ярким IPS-экраном 5,45'' с разрешением HD+ (1440*720) и соотношением сторон 18:9. За работоспособность смартфона отвечает 4-ядерный процессор MT6737H с поддержкой LTE 4G для высокоскоростного мобильного Интернета. Для комфортной работы с приложениями, играми и просмотра видеороликов в смартфоне доступны 2 ГБ оперативной, 16 ГБ встроенной памяти и современная ОС Android 7.0. В число дополнительных возможностей новинки входят функция умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, а также функция поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства. Приобрести новинку можно в официальном интернет-магазине www.shop.bq.ru, а также в розничном магазине ФК «Спартак-Москва» и на сайте http://store.spartak.com.