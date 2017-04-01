Автокладбище или музей: 340 олдтаймеров продаются в Канаде за $ 1 084 270

И это при том, что в его автопарке есть действительно уникальные экземпляры, такие, например, как Ford Model T 1928 года выпуска, Chevrolet Roadster Pickup 1926 года и купе Plymouth 1941 года. Да и другие экземпляры явно порадуют знатоков, ведь среди них и Chevrolet разных годов выпуска, и пикап Mercury Ute, и несколько кабриолетов Chevrolet Firefly плюс целый ряд автомобилей Dodge Coronet и Super Bee.
То ли уникальную коллекцию ретромобилей, то ли автосвалку площадью в два гектара пытается продать канадский пенсионер в провинции Британская Колумбия в восточной Канаде. Это его вторая попытка избавиться от 340 олдтаймеров, сообщает «Авторамблер». Первая успехом не увенчалась.
Некоторые машины эксперты уже сейчас оценивают более чем в 300 000 долларов, а самая дешевая модель стоит 26 000 «баксов». Впрочем, большинство машин — откровенная авторухлядь, требующая серьезной и дорогостоящей реставрации. Впрочем, значительное число экспонатов находиться на ходу и среди них встречаются шикарные экземпляры, которые, доведя до ума, можно будет очень хорошо продать.
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