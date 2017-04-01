Автокладбище или музей: 340 олдтаймеров продаются в Канаде за $ 1 084 270

И это при том, что в его автопарке есть действительно уникальные экземпляры, такие, например, как Ford Model T 1928 года выпуска, Chevrolet Roadster Pickup 1926 года и купе Plymouth 1941 года. Да и другие экземпляры явно порадуют знатоков, ведь среди них и Chevrolet разных годов выпуска, и пикап Mercury Ute, и несколько кабриолетов Chevrolet Firefly плюс целый ряд автомобилей Dodge Coronet и Super Bee.