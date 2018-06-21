Уникальный парад ретромобилей пройдет в Сокольниках

Ведущие шоу Марк Подольский и Илья Моисеенко (лидер группы «Короли Твиста») не дадут зрителям скучать — интереснейшая информация об истории автомобильного спорта будет перемежаться рассказами о готовящихся стартовать автомобилях.

В полдень стартует парад автомобилей-участников — за три четверти часа перед зрителями пройдет вся автомобильная история минувшего столетия. Затем уникальным авто предстоит увлекательное трехчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. В 15:00 возвращающиеся с трассы автомобили начнут торжественно заезжать в главные ворота парка «Сокольники» и, сопровождаемые красавицами-черлидершами, дефилировать по центральной аллее, а затем выстраиваться на Большом парковом круге. По окончании финиша «взрослого» ралли, начнутся соревнования юных «автоспортсменов» на детских педальных машинках. Великолепный зрелищный «масс-старт», а также специальные упражнения в водительском мастерстве под интригующими названиями: «Колея», «Ле-Ман», «Слалом» не оставят зрителей равнодушными.

Вход на праздник — свободный. Фото- и видеосъемка — без ограничений.