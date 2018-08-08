«Сумасшедшие ведра»: тюнинг, кастом, гонки

Цель этого движения — популяризация культуры ретро-автомобилей в России, повышение мастерства вождения в разных классах международных дисциплин, технические доработки автомобилей — tuning и custom. В 2018 году «сумасшедшие ведерочники» уже провели ряд мероприятий, в число которых вошли две гонки ретро автомобилей в дисциплине «drag racing» на автополигоне НАМИ; автопробег Москва—Ростов-на-Дону—Ялта; Крымский фестиваль автомобилей «Мост». В рамках последнего был проведен первый в России заезд на горную вершину в дисциплине «hill climb». Мероприятие включало в себя проезд по набережной Ялты, выставку на площадке горы Ай-Петри. Фестиваль получил активную поддержку администрации Ялты и лично мэра города.

Что же касается фестивале Russian Vintage Racing, то его программа состоит из гонки спортивных автомобилей с общим стартом; гонки в формате time-attack для дорожных автомобилей,; сражения custom-мастерских Big Boys «Big Toys и M-customs, построивших за год два принципиально разных Сhevrolet Corvette С3. Также команда Big Boys 'Big Toys бросила вызов команде Carbers. Им предстоит выяснить, кто построил более быстрый пикап, взяв за основу Chevrolet Apache 1950-х годов. Все те же Big Boys’Big Toys решили посостязаться и с заводскими инженерами Porsche, выставив против серийного автомобиля свой Porsche 924 1978 года выпуска с американским V8 под капотом. Помимо этого, в гонке примут участие многие автомобильные мастерские, а также частные владельцы и коллекционеры.

В паддоке состоится выставка классических и культовых автомобилей, не предназначенных для гонок. На специально-оборудованной площадке в перерывах между заездами состоится burn out шоу и перетягивание каната пикапами и внедорожниками. Живой концерт музыкальных коллективов будет задавать настроение, а зрители смогут перекусить на фудкорте и купить забавную сувенирку.

И остается добавить, что Кольцевые гонки 'Time attack» пройдут на ADM Raceway (полигон «Мячково») 26 августа 2018 года.