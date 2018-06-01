В России появился новый запрещающий дорожный знак

Новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено» появился в ПДД с 1 июня. Согласно постановлению правительства РФ, его действие распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
Марина Ведяшкина

Новый знак представляет собой круг в формате запрещающих дорожных знаков с изображением автобуса в центре. Он появился в правилах временно, только на период проведения Чемпионата мира по футболу, и перестанет действовать 17 июля 2018 года.

Также, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», на время подготовки и проведения ЧМ изменились правила проезда по «выделенкам»: с 1 июня по 17 июля выделенными полосами смогут пользоваться не только автомобили такси и общественный транспорт, но и машины и автобусы, которые перевозят участников соревнований, представителей СМИ и других лиц, принимающих участие в чемпионате.

автоправо, выделенная полоса, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
1 июня 2018
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