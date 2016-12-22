Гибрид Subaru Forester появится к 2018 году

Предполагается, что гибридную модель создадут на платформе новой версии компактного кроссовера, а к 2021 году японцы планируют сделать «Форестер» полностью электрическим.

Официальный представитель компании в Австралии Колин Кристи сообщил, что Subaru активно работает над созданием нескольких новинок, причем инженеры компании используют самые передовые технологии. Напомним, что за несколько последних лет Subaru представила довольно много гибридных концептов Viziv, оснащенных двумя электромоторами на задних колесах и 1,6-литровым оппозитным двигателем с турбонаддувом.