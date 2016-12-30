Цена эвакуации машин в Москве в 2017 году останется прежней

Напомним, что эта «услуга» стоила и, как мы видим, будет стоить в 2017 году 3000 рублей для легковых машин с мощностью двигателя до 80 л.с.; от 80 л.с. до 250 л. с — 5000 рублей; свыше 250 л.с. — 7000 рублей. При этом подчиненные Максима Ликсутова уверены, что экономически обоснованная стоимость одной эвакуации составляет 8145 рублей 45 копеек. С другой стороны, коммерческая эвакуация обойдется владельцу любой легковушки, независимо от ее мощности в сумму от 2500 до 3000 «деревянных».

Остается добавить, что в среднем в сутки в Москве эвакуируют 800 автомобилей.