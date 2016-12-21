Как переносят резкие перепады температур современные видеорегистраторы

И для начала определяем степень «человеколюбия» электронного друга автомобилиста Parkcity CMB 850. Другими словами, простоту освоения девайса рядовым пользователем. В этой дисциплине можно смело отдать модели 4 балла из 5 — прибор не требует настройки и готов к работе «из коробки», балл снимаем за большое количество пунктов меню — на поиск нужной настройки может уйти пара минут.

Идем дальше, оцениваем внешний вид. Габаритные размеры этого «комбайна» не самые маленькие среди конкурентных аналогов. Этакая строгая коробочка из черного пластика с объективом, на лицевой стороне и цветным монитором диагональю 2,3 дюйма на оборотной. С первого взгляда может показаться, что перед нами навигатор, однако делать поспешные выводы рано.

Все кнопки управления устройством расположились по бокам от экрана, обращены в сторону водителя. Слева от монитора оказались кнопки включения/выключения и функциональный аналог клавиши «Enter» на компьютерной клавиатуре. По правую руку от дисплея одна над другой расположены три кнопки, отвечающие за перемещения по пунктам меню и выбор настроек. Нашел параметр (громкость звука или, скажем, чувствительность датчика удара), выбрал подходящий уровень — ткнул в «Enter». И так далее.

Что показалось примечательно удобным, так это размер кнопок. Особенно после недавних тестов нано-видеорегистраторов с микроскопическими «кнопулечками». У ParkCity CMB 850 кнопки — как кнопки! Не промахнешься, не перепутаешь, не «недонажмешь» при всем желании. Даже если природа наградила тебя здоровенными негнущимися пальцами-сардельками. Завершая размерно-габаритную тему нельзя не отметить, что при всей относительной массивности «комбайна» (чуть меньше стандартного фотоаппарата-«мыльницы»), его кронштейн надежно цепляется за лобовое стекло своей присоской. Даже в условиях перепадов температур в салоне, при тряске на сельской дороге — кронштейн крепко держит Parkcity CMB 850, за все 2 недели теста нам ни разу не пришлось притрагиваться к креплению.