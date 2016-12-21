Как переносят резкие перепады температур современные видеорегистраторы

В последнее время автомобильным гаджетам, попадающим на тест в нашу редакцию, хронически не везет. Испытания постоянно проходят на фоне каких-нибудь природных катаклизмов. Вот и новинке рынка, модели ParkCity CMB 850 «повезло».

Максим Строкер

На этот раз, как только мы решили протестировать первый оказавшийся в России экземпляр новейшего радар-детектора и видеорегистратора в одном «флаконе» — ParkCity CMB 850, в столичный регион пришли 20-градусные морозы. В черте МКАД столбик термометра не опускался тогда ниже 15−17 градусов Цельсия, а уже в Подмосковье же тем временем местами и -25 °С было! Машине с прилепленным к лобовому стеклу ParkCity CMB 850 пришлось ночевать как раз в заснеженном и промозглом Дмитрове, что в 50 км от столицы.

Мы знаем массу моделей видеорегистраторов, которые после ночевки в куда более теплых условиях напрочь отказывались работать. У кого монитор «скисал», у кого электроника. Волнения добавлял факт, что мы тестировали самый первый аппарат из партии Parkcity, попавший к нам на тест «по знакомству» и на правах эксклюзива. Итак, после незапланированного экстремально-температурного теста CMB 850… просто взял и заработал — первый плюс в его «зачетку»! Итак, возьмемся за тест.

И для начала определяем степень «человеколюбия» электронного друга автомобилиста Parkcity CMB 850. Другими словами, простоту освоения девайса рядовым пользователем. В этой дисциплине можно смело отдать модели 4 балла из 5 — прибор не требует настройки и готов к работе «из коробки», балл снимаем за большое количество пунктов меню — на поиск нужной настройки может уйти пара минут.

Идем дальше, оцениваем внешний вид. Габаритные размеры этого «комбайна» не самые маленькие среди конкурентных аналогов. Этакая строгая коробочка из черного пластика с объективом, на лицевой стороне и цветным монитором диагональю 2,3 дюйма на оборотной. С первого взгляда может показаться, что перед нами навигатор, однако делать поспешные выводы рано.

Все кнопки управления устройством расположились по бокам от экрана, обращены в сторону водителя. Слева от монитора оказались кнопки включения/выключения и функциональный аналог клавиши «Enter» на компьютерной клавиатуре. По правую руку от дисплея одна над другой расположены три кнопки, отвечающие за перемещения по пунктам меню и выбор настроек. Нашел параметр (громкость звука или, скажем, чувствительность датчика удара), выбрал подходящий уровень — ткнул в «Enter». И так далее.

Что показалось примечательно удобным, так это размер кнопок. Особенно после недавних тестов нано-видеорегистраторов с микроскопическими «кнопулечками». У ParkCity CMB 850 кнопки — как кнопки! Не промахнешься, не перепутаешь, не «недонажмешь» при всем желании. Даже если природа наградила тебя здоровенными негнущимися пальцами-сардельками. Завершая размерно-габаритную тему нельзя не отметить, что при всей относительной массивности «комбайна» (чуть меньше стандартного фотоаппарата-«мыльницы»), его кронштейн надежно цепляется за лобовое стекло своей присоской. Даже в условиях перепадов температур в салоне, при тряске на сельской дороге — кронштейн крепко держит Parkcity CMB 850, за все 2 недели теста нам ни разу не пришлось притрагиваться к креплению.

Что касается выполнения своих прямых обязанностей комбо-устройством ParkCity CMB 850, то нас в первую очередь заинтересовали его способности в качестве радар-детектора. Хотя и заявляемое производителем «непревзойдённое качество съемки видео в разрешении FHD» тоже интриговало. Как следует оценить снимаемые кадры можно только на экране компьютера, а вот способность отслеживать «камеры» — вот она, сразу все понятно на ходу. Оказалось, что устройство знает о подмосковных радарах и камерах автоматической фиксации по-настоящему много. Например, о паре давно стоящих «Стрелок» он пренебрежительно отозвался комментарием «муляж». Автор этих строк с некоторых пор и до самого «момента истины» подозревал, что перед ним «пустышки». И вот — подтверждение.

Порадовало, что CMB 850 уверенно определяет и сообщает водителю о приближении к таким новым и трудноуловимым спидганам, как «Робот», «Крис», «Стрелка», которые сейчас массово используют по всей России. Отметим возможность определения комплекса «Стрелка-мини», который в отличие от привычных «скворешников» серии «Стрелка СТ», и заметить-то порой сложно. Хотя эти малыши определяют и превышение скорости, и заезд на «выделенки» с обочинами, и даже измеряют среднюю скорость на отрезке, не хуже пресловутых «Автодорий». По нашим субъективным оценкам, база данных с координатами стационарных камер контроля скорости у ParkCity CMB 850 актуальна примерно на середину ноября 2016 года. Что очень неплохо.

Что касается полицейских измерителей скорости, отсутствующих в ней, то их прибор засекает стабильно на дальности около 700−800 метров в населенных пунктах и примерно 1200 метров при движении по трассе. Для городского среднестатистического водителя — более чем подходящие результаты. Городской эфир, как известно, забит всякой радио-дрянью. Но ParkCity CMB 850 почти не «напрягает» владельца ложными срабатываниями. Главное — не забывать перевести его в режим «Город». В нем устройство игнорирует всяческий радиомусор типа излучения парктроников соседних по потоку машин и автоматических дверей торговых центров и офисных зданий.

Зная, что ParkCity CMB 850 записывает картинку в Full HD-разрешении, мы с интересом ждали первого «видеосеанса». Демонстрировать качество съемки нашему 3-в-1 пришлось и в снегопад, и в условиях ночной трассы с летящими из-под колес облаками слякоти. Как видно из роликов, видеоблок гаджета выполняет свои функции на отлично. Номера машин в потоке читаются на расстоянии, как минимум, двух корпусов. Изображение четкое, без смазанности при переходах между светом и тенью. Процессор оперативно подстраивается к резкому свету встречных фар, предупреждая засветку изображения. Единственный нюанс, который придется иметь в виду будущему владельцу CMB 850, связан именно с высоким качеством записи видео. 8-гиговой microSD-шки для него явно маловато: десяток трехминутных роликов и все — циклическая запись начинает стирать предыдущие. Поскольку гаджет в состоянии переварить 64-гиговую «карточку», лучше не экономить, а прикупить для него что-нибудь 16-и, а лучше 32-гиговое.

В заключение скажем, что «3-в-1» Parkcity CMB 850 достойно выдержавший экстремальный тест в условиях пониженных температур, по нашему мнению, может считаться одним из лучших гаджетов в своем роде. И поэтому он надолго прописался на лобовом стекле редакционного LADA Xray. К слову, старт розничных продаж намечен на 27 декабря, предположительно устройство можно будет приобрести за 14 00−15 000 рублей.

видеофиксация, видеорегистратор
21 декабря 2016
3562