Эксперты рассказали, как изменятся автомобили в ближайшие 13 лет

В итоге они предположили, что к 2030 году машины будут оснащены специальными сканерами, которые станут следить за состоянием водителя и пассажиров. По информации Газеты Daily, привычные на сегодняшний день опции сменятся абсолютной автоматикой: камеры вытеснят зеркальные элементы; на смену кнопкам, клавишам и «куртилкам» придет голосовое управление, а дисплей станет проекционным. Конечно же, транспортные средства будут пилотироваться полностью автоматически, гордый статус «водитель», очевидно, утратит свое значение. При этом тысячи и десятки тысяч пофессиональных водителей при таком, казалось бы, комфортабельном раскладе останутся без работы.