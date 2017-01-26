Компания Alpine рассказала об аэродинамике нового купе

Вся информация о новинке, которая пока не имеет даже официального названия, держится в секрете. Совершенно точно при ее создании будут использоваться технологии, пришедшие из автоспорта. Также есть предположение, что в движение купе будет приводиться четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом рабочим объемом 1,8 л. До 100 км/ч машина будет разгоняться за 4,5 секунды.