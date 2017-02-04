Купе Audi RS5 завершает дорожные испытания

По неофициальным данным, новое купе будет вооружено силовым агрегатом мощностью 450 л.с. при 600 Нм крутящего момента — автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 4 секунды и развить ограниченную электроникой максимальную скорость до 250 км/ч. Именно такую информацию сообщили порталу Motor1 собственные источники. Изданию также стало известно, что модель должна встать на конвейер уже в июне.

Что касается внешнего облика, то RS5 получит широкие колесные арки, несколько видоизмененные бамперы, а также двойные овальные насадки на выхлопные трубы.