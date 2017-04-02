На севере Москвы взорвалась «Газель»: пострадало восемь машин

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло из-за взрыва газового баллона, установленного в машине. Затем пламя перекинулось на соседние авто, а общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

А вот как описал происходящие каналу «360» очевидец происшествия:

— Сначала увидел из окна дым. Думал сначала, что это туман, потом посмотрел — пожар. Жена вызвала пожарных. Ей сказали, что вызов уже сделан, они едут. Как раз только пожарные подъехали, они стали с двух сторон, начали разматывать шланги для того, чтобы потушить огонь, я начал снимать. Ну, и как раз только они начали тушить, произошел взрыв. На видео видно рядом с машиной стоят пожарные прямо впритык к ней. Как они не пострадали, не знаю. Сейчас вот куча народу. Пожарные минут за 10 справились с огнем…

Огнеборцы, конечно, молодцы, чего не скажешь о сотрудниках ГИБДД. Ведь уже больше года эксплуатация авто, ездящих на газе, фактически запрещена. Их легализация требует значительных затрат: как материальных, так и временных. Однако достаточно сложно представить, чтобы владелец грузовой «Газели» прошел все необходимые процедуры. Однако ни одного сотрудника ГИБДД это не заинтересовало.