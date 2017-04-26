Назван ТОП-10 автомобилей, разочаровывающих владельцев в первый год службы

На первой строчке списка оказался BMW 3-й серии. Согласно статистике в первый год использования эту машину перепродают 8% владельцев. На втором месте расположился еще один «баварец» — седан 5-й серии. Его выставляют на продажу в первые 12 месяцев 7,5% автомобилистов. Третьим в рейтинге стал Mercedes-Benz C-Class, от которого отказываются 6,5% владельцев.

Замыкают лидерскую пятерку машин, от которых избавляются в первый же год, Nissan Note и Dodge Dart. В списке также оказались BMW X3, BMW 4-Series, Mercedes-Benz E-Class, Chrysler 200 и Subaru WRX.

Напомним, что этот рейтинг составлен американскими специалистами на основе результатов, полученных в ходе исследования авторынка США. А значит, к нашей стране они не имеют никакого отношения.