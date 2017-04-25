Шанхайский автосалон 2017: подводим окончательные итоги

Фото: Вадим Устинов
Побродив некоторое время по шанхайским выставочным павильонам, начинаешь верить — Россия это все-таки Европа. Почему? Все очень просто — значительная часть выставленных моделей не предназначена ни для нас, ни для них, а ориентирована строго на китайского покупателя. Впрочем, при большом желании и в Шанхае можно отыскать новинки, которые в том или ином виде прибудут в нашу страну.
Вадим Устинов

Пренебрежение организаторов к приезжим с Запада выразилось в том, что по наиболее интересным экспонатам найти сколь-либо внятную информацию на английском языке весьма затруднительно. Впрочем, и на местном наречии она порой отсутствует. Да, открывшийся для широкой публики 21 апреля Шанхайский автосалон организован с размахом — около 1000 участников развернули свои экспозиции на площади 360 000 кв. м. Однако такого ошеломляющего впечатления, как, скажем, Женевское, Франкфуртское или Парижское мотор-шоу, он не производит, ибо слишком уж это мероприятие «местечковое», организованное «китайцами для китайцев».

Несмотря на такую общую детерминированность, именитые бренды представлены полным списком — тут и BMW, и Mercedes-Benz, и Audi, и Ferreri, и Maserati, и Bentley, и прочие гранды. Но акцент они делают исключительно на потребностях автолюбителей Поднебесной, поэтому обычно грандиозные европейские стенды выглядят весьма скромно, а на подиумах стоят гибриды, да «растянутые» седаны.

Бал в Шанхае правят китайские производители. Велик соблазн позубоскалить по поводу их традиционного пренебрежения к авторским правам, и примеров неприкрытого воровства найти можно достаточно. Например, Landwind представил копии тольяттинской LADA XRAY под именем X2, а также клона Range Rover Evoque, обозванного X7. Или вот BAIC BJ80 PHEV столь похож на знаменитый Gelandewagen, что представитель компании Mercedes-Benz Тобиас Мюллер не удержался и прямо обозвал его «китайским G-классом».

Однако при всем при этом автопроизводители Поднебесной в массе своей демонстрируют явный прогресс. Не стесняясь, они говорят о готовности уже сейчас составить серьезную конкуренцию корейским и японским автостроителям. И надо заметить, уровень выставленных моделей «made in China» куда выше, чем мы привыкли видеть в России. По крайней мере, снаружи…

Так, очень эффектно представлена популярная марка Chery, показавшая не только интересное концептуальное кросс-купе, но и вполне серийную новинку, которая в следующем году начнет продаваться в нашей стране — новое поколение Tiggo 5. По сравнению со своим предшественником кроссовер заметно похорошел — скажем спасибо главному дизайнеру бренда Джеймсу Хоупу. Автомобиль получил внушительный набор современных электронных ассистентов и опций. Он обзавелся турбомотором мощностью 147 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. Между прочим, к 2018 году машина может получить версию с системой полного привода Full-time, что значительно поднимет в глазах отечественных покупателей престиж всей марки.

Маленький «паркетник» Fengshen АХ4 представила компания Dongfeng. Автомобилю в России не избежать жесткой конкуренции с LADA XRAY: представители китайского бренда не исключают, что компактный кроссовер в обозримом будущем появится в наших автосалонах. В экстерьере АХ4 угадываются одновременно черты Renault Kaptur и SsangYong Actyon, что не лишает его оригинальности и обаяния. В движение машина приводится бензиновым 1,4-литровым турбомотором мощностью 138 л.с.

Lifan, прочно удерживающий в России лидерство по продажам, показал большой X80 и стильный M7, которые поступили к китайским дилерам в прошлом месяце. Под капотом у первого устанавливается безальтернативный двухлитровый турбодвигатель, развивающий 192 л.с. и работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой. Второй, с передней частью, выполненной в стилистике новых моделей Ford, располагает аж тремя моторами — безнаддувными объемом 1,8 и 2 л, а также полуторалитровым турбированным. Мощность базового агрегата составляет 131 л.с., и ему положена только пятиступенчатая механическая коробка. Два других выдают по 141 сил и кроме «механики» располагают соответственно вариатором или восьмидиапазонным автоматом.

Конечно, список китайских фирм, продемонстрировавших на своих стендах что-то новое и интересное, вышеперечисленными брендами не ограничивается. Но часть из них не показала ничего такого, что хотя бы в принципе могло оказаться в России, а часть демонстрирует слишком незначительные объемы реализации — например, Zotye выставила среднеразмерный кроссовер T700, но совокупные продажи этой компании в нашей стране за 2016 год составили всего 301 автомобиль.

После китайцев самыми активными экспонентами на Шанхайском автосалоне оказались, по всей видимости, корейцы — это несмотря на серьезные осложнения в отношениях между странами. Из того, что они привезли на мотор-шоу, для нас, несомненно, интересна KIA Rio нового поколения, которая уже осенью поступит к нашим дилерам и от представленной в Китае внешне ничем отличаться не будет. Тестовая сборка автомобиля уже началась на питерском заводе. Обновление прежде всего затронуло дизайн — подретушированы капот, оптика и бамперы. Силовые агрегаты модель получит от соплатформенного Hyundai Solaris последней генерации. В Шанхае, правда, были выставлены две модификации — седан и кросс-версия, которую почему-то уважительно величают кроссовером, хотя на деле она не более чем обычный хетчбэк. Но поскольку в России ей появиться в любом случае не суждено, то в терминологических тонкостях пусть разбираются китайцы.

И на закуску хочется рассказать еще об одной премьере, наверняка заинтересующей наших покупателей. Речь идет о рестайлинговой версии седьмого поколения Hyundai Sonata, которая будет продаваться на нашем рынке уже с осени. Хотя впервые обновленную «Сонату» мы могли увидеть еще в марте на салоне в Сеуле, но в Шанхай приехал именно тот автомобиль, который смогут приобрести российские поклонники марки. Экстерьер машины преобразился за счет более резких боковых граней, рельефного капота, массивной решетки радиатора и зауженной оптики. В интерьере корейцы пересмотрели архитектуру передней панели и центральной консоли, а также позаботились о более качественных элементах отделки. Двигатели — 1,6-литровый турбомотор мощностью 180 л.с., либо 163-сильный атмосферник, либо наддувный агрегат в 245 сил.

Конечно, даже бегло обозреть все модели, привезенные в Шанхай, невозможно — там одних концептов было силой до батальона. Но я и не ставил себе такой невыполнимой задачи, решив ограничиться лишь теми автомобилями, которые имеют наибольший шанс порадовать наших соотечественников, причем в ближайшем будущем.

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26 апреля 2017
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