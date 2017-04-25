Шанхайский автосалон 2017: подводим окончательные итоги

Пренебрежение организаторов к приезжим с Запада выразилось в том, что по наиболее интересным экспонатам найти сколь-либо внятную информацию на английском языке весьма затруднительно. Впрочем, и на местном наречии она порой отсутствует. Да, открывшийся для широкой публики 21 апреля Шанхайский автосалон организован с размахом — около 1000 участников развернули свои экспозиции на площади 360 000 кв. м. Однако такого ошеломляющего впечатления, как, скажем, Женевское, Франкфуртское или Парижское мотор-шоу, он не производит, ибо слишком уж это мероприятие «местечковое», организованное «китайцами для китайцев».
Несмотря на такую общую детерминированность, именитые бренды представлены полным списком — тут и BMW, и Mercedes-Benz, и Audi, и Ferreri, и Maserati, и Bentley, и прочие гранды. Но акцент они делают исключительно на потребностях автолюбителей Поднебесной, поэтому обычно грандиозные европейские стенды выглядят весьма скромно, а на подиумах стоят гибриды, да «растянутые» седаны.