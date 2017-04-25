Шанхайский автосалон 2017: подводим окончательные итоги

Бал в Шанхае правят китайские производители. Велик соблазн позубоскалить по поводу их традиционного пренебрежения к авторским правам, и примеров неприкрытого воровства найти можно достаточно. Например, Landwind представил копии тольяттинской LADA XRAY под именем X2, а также клона Range Rover Evoque, обозванного X7. Или вот BAIC BJ80 PHEV столь похож на знаменитый Gelandewagen, что представитель компании Mercedes-Benz Тобиас Мюллер не удержался и прямо обозвал его «китайским G-классом».

Однако при всем при этом автопроизводители Поднебесной в массе своей демонстрируют явный прогресс. Не стесняясь, они говорят о готовности уже сейчас составить серьезную конкуренцию корейским и японским автостроителям. И надо заметить, уровень выставленных моделей «made in China» куда выше, чем мы привыкли видеть в России. По крайней мере, снаружи…

Так, очень эффектно представлена популярная марка Chery, показавшая не только интересное концептуальное кросс-купе, но и вполне серийную новинку, которая в следующем году начнет продаваться в нашей стране — новое поколение Tiggo 5. По сравнению со своим предшественником кроссовер заметно похорошел — скажем спасибо главному дизайнеру бренда Джеймсу Хоупу. Автомобиль получил внушительный набор современных электронных ассистентов и опций. Он обзавелся турбомотором мощностью 147 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. Между прочим, к 2018 году машина может получить версию с системой полного привода Full-time, что значительно поднимет в глазах отечественных покупателей престиж всей марки.