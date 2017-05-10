В Кургане произошло ДТП из-за сердечного приступа у водителя

Как сообщает «Российская Газета», ДТП произошло 10 мая около двух часов дня на пересечении улиц Карбышева и Салавата Юлаева. Водитель автомобиля Ford Fusion на скорости около 100 км/ч врезался в маршрутный автобус — от сильного удара ПАЗ, в котором помимо водителя находилось еще четыре человека, перевернулся на крышу.

По словам очевидцев у водителя Ford Fusion во время движения случился сердечный приступ: он потерял сознание, а его нога вдавила педаль газа в пол. В результате — автомобиль разогнался до 100 км/ч и протаранил автобус.

Водитель «Форда», а также кондуктор и три пассажира маршрутного автобуса уже доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на месте происшествия.