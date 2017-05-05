Как подготовить машину к летней эксплуатации

ПРОВЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Переобулись — отлично! Тогда не забываем проверить давление в шинах, ибо недостаточно или избыточно накачанные покрышки, равно как и старые могут стать причиной ДТП. Причем это важно не только из соображений безопасности, но и для того, чтобы избежать преждевременного износа «резины». Давление должно соответствовать рекомендации производителя: обычно его показатели указываются в инструкции по эксплуатации авто или на наклейке, расположенной на стойке двери водителя, дверце бензобака или внутри бардачка. На худой конец, в помощь — интернет.

МЕНЯЕМ МАСЛО

Проверять уровень масла в двигателе нужно не реже, чем раз в месяц. Менять же — примерно каждые 10 000 — 12 000 км. Экономия на смазке впоследствии может вылиться в дорогостоящий ремонт агрегата. Что касается разновидностей масел, то для жаркой погоды наиболее подходящими являются полностью синтетические масла, так как они способны выдерживать высокие температуры. Не стоит пренебрегать заменой и других жидкостей в машине — охлаждающей, тормозной, промывочной и трансмиссионной.