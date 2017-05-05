Как подготовить машину к летней эксплуатации

Если вы круглый год нещадно эксплуатируете машину и регулярно ее обслуживаете, то никаким особенным процедурам любимую «ласточку» подвергать не нужно. Тем не менее, есть вещи, на которые необходимо обратить внимание, готовя машину к летней эксплуатации.
ПРОВЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Переобулись — отлично! Тогда не забываем проверить давление в шинах, ибо недостаточно или избыточно накачанные покрышки, равно как и старые могут стать причиной ДТП. Причем это важно не только из соображений безопасности, но и для того, чтобы избежать преждевременного износа «резины». Давление должно соответствовать рекомендации производителя: обычно его показатели указываются в инструкции по эксплуатации авто или на наклейке, расположенной на стойке двери водителя, дверце бензобака или внутри бардачка. На худой конец, в помощь — интернет.
МЕНЯЕМ МАСЛО
Проверять уровень масла в двигателе нужно не реже, чем раз в месяц. Менять же — примерно каждые 10 000 — 12 000 км. Экономия на смазке впоследствии может вылиться в дорогостоящий ремонт агрегата. Что касается разновидностей масел, то для жаркой погоды наиболее подходящими являются полностью синтетические масла, так как они способны выдерживать высокие температуры. Не стоит пренебрегать заменой и других жидкостей в машине — охлаждающей, тормозной, промывочной и трансмиссионной.
- Фото: Вячеслав Василенко
- Фото: Вячеслав Василенко
МОЕМ ХОДОВУЮ ЧАСТЬ
За месяцы зимней эксплуатации грязь и вредные для металла реагенты остаются на узлах и агрегатах. На многих автомоечных станциях вам могут предложить чистку паром под давлением, что хорошо удаляет налипшую грязь. В целом для межсезонья специалисты рекомендуют комплексную бесконтактную мойку автомобиля. Это позволит очистить кузов от тонкодисперсной грязи, и защитит от вредного воздействия химических препаратов, которые обильно использовали дорожники зимой.
ЗАЩИЩАЕМ МОТОР ОТ ПЕРЕГРЕВА
Помимо уровня охлаждающей жидкости, проверьте состояние радиатора, патрубков и приводных ремней. Риск разрыва последнего серьезно увеличивается после пробега 60 000 км. Особого внимания также заслуживают термостаты и вентиляторы. Неисправности охлаждающей системы грозят вам перегревом двигателя в жару. Перед летним сезоном радиатор следует промыть очищающим от грязи и налета раствором (антифриз и вода в равных долях) или «продуть» при помощи воздушного компрессора.
МЕНЯЕМ ФИЛЬТРЫ
Не стоит ждать очередного ТО и откладывать замену воздушного фильтра, ведь за время зимних покатушек он сильно забивается солью и другими твердыми частицами. В ходе прохождения воздуха грязный фильтр оказывает повышенное сопротивление, что приводит к падению мощности двигателя и даже чревато повышенным расходом «горючки». Нелишним провести диагностику фильтрующего элемента, а также его очистку или замену. Эти процедуры нужно повторять через каждые 15 000 -20 000 км.
Помимо прочего, не стоит забывать про салонный фильтр, который улавливает пыль, мелкий сор и другие вредные частицы. Помните — всем этим вы дышите! Поэтому проверять его состояние необходимо не реже одного раза в год или через каждые 10 000 — 15 000 км. Некоторые производители рекомендуют менять салонный фильтр дважды в год. Например, специалисты американского Ford, оправданно считающие российскую экологию далеко не самой чистой, советуют производить замену весной и осенью.
- Фото: Вячеслав Василенко
- Фото: Вячеслав Василенко
ПРОВЕРЯЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЗОВ
Исправность тормозных механизмов — то, в чем вы всегда должны быть уверены, садясь за руль автомобиля. Если педаль тормоза нажимается слишком легко или наоборот — трудно, либо располагается слишком низко или высоко, то нужно немедленно обратиться в технический центр. Посетить сервис необходимо и в случае посторонних механических звуков.
ПОДГОТАВЛИВАЕМ АККУМУЛЯТОР
Если вы думаете, что единственным злейшим врагом аккумулятора является мороз, то сильно ошибаетесь. Жара для подкапотной батареи — не менее губительна. Из-за высоких температур АКБ довольно быстро разряжается, как и сильно сокращается срок ее службы. Для оптимальной работоспособности аккумулятора следует держать его в чистоте. А если заметили, что он отказывается держать необходимый уровень заряда — поездку на дальняк лучше не планировать. В крайнем случае, вооружитесь портативным зарядным устройством.