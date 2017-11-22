АВТОВАЗ начинает поставки LADA Vesta на Кубу

– Изготовлена первая партия такси для Кубы из 320 автомобилей. Сейчас начинается их отправка, до 5 декабря вся партия будет отправлена. Я уверен, что в следующем году поставки наших автомобилей на Кубу продолжатся, — цитирует главу Ижевского автозавода Михаила Рябова ТАСС.

Информация о том, что руководители АВТОВАЗа приняли решение о начале поставок LADA Vesta на Кубу появилась еще летом нынешнего года. Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, российские седаны пополнят автопарки местных таксомоторных служб. Появятся ли машины со временем в свободной продаже на острове — до сих пор неизвестно.