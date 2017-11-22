Почему опасно «прикуривать» чужую машину

Хотя бы раз в жизни «прикурить» отказывающуюся заводиться машину соседа морозным утром приходилось, скорее всего, большинству автовладельцев. Однако мало кто из них подозревает, что это могло обернуться последующими проблемами в электронике их авто. Известны также случаи, когда отзывчивый водитель в процессе помощи при запуске замерзшей машины коллеги нес и материальные потери. Чем же грозит автовладельцу доброе дело — помощь на дороге — зимой? Во первых — проблемами с собственной машиной после процедуры «прикуривания».

Во времена СССР «жигули» прикуривали так. Подъезжал другой «жигуль», подключали его аккумулятор к батарее запускаемой машины, водитель нажимал на педаль газа, поддерживая обороты мотора в районе 2000—3000 тысяч в минуту, а тем временем пытались заводить машину с «мертвым» аккумулятором. И никаких проблем ни для кого потом такая процедура не приносила, потому что моторы машины были карбюраторными, а из электроники в авто имелась, в лучшем случае, лишь кассетная магнитола.

Сейчас же в машинах буквально все функции «завязаны» на электронные блоки. А многие автомобилисты «прикуривают» свои напичканные электроникой авто чуть ли не также как это делали 30 лет назад. При этом электроника машины-донора испытывает мощнейшие скачки напряжения — когда электросеть авто-«приемника» энергии в момент запуска начинает буквально «жрать» ее.